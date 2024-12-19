Ceset hattı: Netzarim! İsrail soykırımında kan donduran detay: Filistinli çocukları bile terörist kabul edip cesetleri köpeklere yedirmişler

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf etti.

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru 'nda oluşturulan "ölüm bölgesinin" varlığını inkar etse de İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koydu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yaşayan bütün Filistinlileri bölgeden zorla göç ettirdi. İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası oluşturduğu koridorda, askeri yollar ve mevziler inşa etmek için bölge sakinlerinin evlerini yıktı.

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." dedi.

"Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurguladı.

"Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor." ifadesini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." dedi.

Kısa bir süre önce Netzarim Koridoru'ndan dönen bir kıdemli yedek komutan, İsrail ordusunu, "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak adlandırmanın, Gazze'de "ne yaptığını çok iyi bilen" İsrail askerlerini temize çıkartmaktan başka bir şey olmadığını kaydetti.