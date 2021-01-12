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Haberler Galeri Dünya ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Tarih 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan olayları silinmemek üzere bir kenara yazdı. Baskın anından gelen görüntüler dünyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. 6 Ocak günü yaşanan ABD kongresi baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan, kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli'nin hapishanedeki yemekleri organik bulmadığı için yemediği bildirildi. 33 yaşındaki Jake Angeli'nin annesi Martha Chansley, "Oğlum organik yemek yemediği takdirde çok hastalanır" dedi.

12.01.2021 16:02 - Son Güncelleme: 12.01.2021 16:23
ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

6 Ocak günü ABD Kongre binasına yapılan baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen, kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilen Jake Angeli isimli protestocu 9 Ocak günü FBI bürosuna teslim oldu.

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ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Geçtiğimiz gün gerçek adı Jacob Anthony Chansley olan 33 yaşındaki Jake Angeli'nin görülen duruşmasından sonra avukatı Angeli'nin hapishanede yemek yemediğini açıkladı.

ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Sadece organik yemekle beslendiği açıklanan Angeli için açıklamalarda bulunan annesi Martha Chansley, oğlunun hiçbir şey yemediğini, çünkü kendisine organik yiyecek verilmediğini söyledi.

ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Anne Chansley, "Oğlum organik yemek yemediği takdirde çok hastalanır" dedi.

ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Ayrıca ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam edildiği kaydedildi.

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