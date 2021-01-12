Haberler Galeri Dünya ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

ABD'deki 6 Ocak baskınının çok konuşulan ismi Jake Angeli hakkında flaş detay

Tarih 6 Ocak'ta ABD'de yaşanan olayları silinmemek üzere bir kenara yazdı. Baskın anından gelen görüntüler dünyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. 6 Ocak günü yaşanan ABD kongresi baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan, kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli'nin hapishanedeki yemekleri organik bulmadığı için yemediği bildirildi. 33 yaşındaki Jake Angeli'nin annesi Martha Chansley, "Oğlum organik yemek yemediği takdirde çok hastalanır" dedi.

12.01.2021 16:02 - Son Güncelleme: 12.01.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





