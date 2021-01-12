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Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüsün arkasında Bill Gates, Soros ve Rockefeller mi var?
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüsün arkasında Bill Gates, Soros ve Rockefeller mi var?
Son dakika haberleri... İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs şuana kadar milyonlarca kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise yüzbinleri aştı. Koronavirüsün bir laboratuvarda geliştirildiği ve insan yapımı olduğuna dair iddialar ve komplo teorileri gündemdeyken şoke eden bir gelişme yaşandı. Dünya koronavirüs ile savaşırken Latin Amerika'daki bir mahkemeden çıkan karar dikkat çekti. Peru'nun Ica bölgesindeki Yüksek Mahkeme, COVID-19 virüsünün George Soros, Rockefeller ailesi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates tarafından geliştirildiğine iddia eden yerel bir mahkemenin kararını soruşturacak. İşte detaylar...
12.01.2021 15:25
- Son Güncelleme: 12.01.2021 15:25
Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl Coronavirüsün hayvan kaynaklı olduğunu onaylasa da, virüsün insan yapımı olduğuna dair komplo teoriler ve iddialar gündemden düşmüyor.
Peru'da bir yerel mahkeme, virüsün ortaya çıkmasında George Soros, Rockefeller ailesi ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in olduğuna yönelik bir karar alarak, söz konusu isimleri suçladı.
Ica Yüksek Mahkemesi, Facebook sayfasında yayınladığı bir açıklamada, "İhlal iddialarının varlığını veya yokluğunu belirlemeye yardımcı olacak kanıtlar elde etmek için Chincha ve Pisco Ceza Temyiz Dairesi kararı hakkında bir ön soruşturma başlattık." ifadeleri kullanıldı.
Soruşturma kararı, Chinch ve Pisco mahkemesinin, "dünyaya hakim olan elit suçlular tarafından geliştirilen virüs' iddiasını taşıyan bir dilekçeyi gerekçelendirme hamlesinden sonra geldi.
Chincha ve Pisco Yüksek Ceza Temyiz Dairesi, 'virüsün dünyaya hakim olan seçkinler tarafından geliştirildiği ve pandemiye neden olduğu' iddiasını kabul etmiş oldu.