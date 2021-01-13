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ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafız kongre binası çevresine konuşlandırıldı. Ulusal muhafızların tam teşekküllü ve ağır silahlı olması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer ABD'deki bireysel silahlanmaya dikkat çekti ve durumdan 'ciddi endişe duyduklarını' ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca intihar saldırılarının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Öte yandan kongre binasında alınan önlemler dikkat çekti, binaya giriş çıkış yapanlar ayakkabılarına kadar arandı.

13.01.2021 14:15 - Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





