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ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Trump taraftarlarının yeni Başkan Joe Biden'ın yemin törenini sabote edeceklerini açıklamasının ardından teyakkuza geçti, 15.000 Ulusal Muhafız kongre binası çevresine konuşlandırıldı. Ulusal muhafızların tam teşekküllü ve ağır silahlı olması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer ABD'deki bireysel silahlanmaya dikkat çekti ve durumdan 'ciddi endişe duyduklarını' ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca intihar saldırılarının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Öte yandan kongre binasında alınan önlemler dikkat çekti, binaya giriş çıkış yapanlar ayakkabılarına kadar arandı.

13.01.2021 14:15 - Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15
ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

Savunma bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy Joe Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi.

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ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

Başkent Washington'a yaklaşık 15.000 askerin konuşlandırılması bekleniyor.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

McCarthy, kongre binasının etrafına konuşlandırılacak askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi önlemler alacaklarını söyledi.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

McCarthy'nin kararı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir alışverişinde bulunarak aldıklarını belirtti.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi alarm! Ayakkabılar bile arandı

Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derinden endişe duyduklarını söyledi.

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