ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

Gösterilerin en büyüğü ise New York'ta bulunan ünlü Times Meydanı'nda gerçekleştirildi. Popüler Direnç, Pembe Kod, Barış Gazileri ve Barış için Sesler adlı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösterilerde Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce savaş karşıtı, ABD'nin İran'a savaş açmaması yönünde çağrıda bulundu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ