ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'lı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki ipleri tamamen kopardı. Yükselen tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını da rahatsız etti. New York kentindeki Times Meydanı başta olmak üzere Los Angeles ve Seattle kentinde sokağa çıkan ABD'li savaş karşıtları saldırıları protesto etti ve "savaşa hayır" yazılı panlartlar taşıdı.
05.01.2020 19:39
- Son Güncelleme: 05.01.2020 20:14
Gösterilerin en büyüğü ise New York'ta bulunan ünlü Times Meydanı'nda gerçekleştirildi. Popüler Direnç, Pembe Kod, Barış Gazileri ve Barış için Sesler adlı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösterilerde Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce savaş karşıtı, ABD'nin İran'a savaş açmaması yönünde çağrıda bulundu.
DİĞER GALERİLER