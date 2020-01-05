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ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'lı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki ipleri tamamen kopardı. Yükselen tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını da rahatsız etti. New York kentindeki Times Meydanı başta olmak üzere Los Angeles ve Seattle kentinde sokağa çıkan ABD'li savaş karşıtları saldırıları protesto etti ve "savaşa hayır" yazılı panlartlar taşıdı.

05.01.2020 19:39 - Son Güncelleme: 05.01.2020 20:14
ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'lı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasındaki ipleri tamamen kopardı. Yükselen tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarını da rahatsız etti.

ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesini ve İran ile savaşa girilmemesini isteyen savaş karşıtları, ABD'nin 70'den fazla yerinde protesto gösterileri düzenledi.

ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

Gösterilerin en büyüğü ise New York'ta bulunan ünlü Times Meydanı'nda gerçekleştirildi. Popüler Direnç, Pembe Kod, Barış Gazileri ve Barış için Sesler adlı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösterilerde Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce savaş karşıtı, ABD'nin İran'a savaş açmaması yönünde çağrıda bulundu.

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ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

Bazı protestocuların İran bayrakları ve Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterler taşıması dikkat çekti. Göstericiler, "Bugün kaç çocuğu öldürdün?", "İran ile savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, ABD Başkan Donald Trump'a tepki gösterdi.

ABD'de savaş karşıtları sokağa çıktı

"ÖNCE İNSANLIK, ÖNCE AMERİKA DEĞİL"

Protestocular, Brooklyn bölgesinde bulunan Senatör Chuck Schumer'in evinin önüne gelerek, "Adalet yoksa, barış da yok", "ABD, Orta Doğu'dan çık", "Önce insanlık, önce Amerika değil" sloganları attı.

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