Altın Küre'ye damga vuran sözler! Patricia Arquette İran'ı tehdit eden Trump'a sert tepki gösterdi

Oscar'ın habercisi gözüyle de bakılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) Ricky Gervais'in sunuculuğunda 77. kez sahiplerini buldu. Ödül törenindeki konuşmasında ABD-İran arasında yaşanan krize değinen Patricia Arquette, 'İleride geriye dönüp bakınca kimse bugün Altın Küre'yi hatırlamayacak. Bir ülkenin kültürel mirasını vurmakla tehdit eden bir başkanı hatırlayacak' diyerek Trump'a tepki gösterdi. Arquette, "En büyük ricam şu: 2020'de oy verirken lütfen çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceği için daha iyi bir adıma atalım." dedi. İşte büyük törende ödüle kavuşanlar...

06.01.2020 09:05 - Son Güncelleme: 06.01.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





