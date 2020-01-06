Altın Küre'ye damga vuran sözler! Patricia Arquette İran'ı tehdit eden Trump'a sert tepki gösterdi
Oscar'ın habercisi gözüyle de bakılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globe Awards) Ricky Gervais'in sunuculuğunda 77. kez sahiplerini buldu. Ödül törenindeki konuşmasında ABD-İran arasında yaşanan krize değinen Patricia Arquette, 'İleride geriye dönüp bakınca kimse bugün Altın Küre'yi hatırlamayacak. Bir ülkenin kültürel mirasını vurmakla tehdit eden bir başkanı hatırlayacak' diyerek Trump'a tepki gösterdi. Arquette, "En büyük ricam şu: 2020'de oy verirken lütfen çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceği için daha iyi bir adıma atalım." dedi. İşte büyük törende ödüle kavuşanlar...
77. Altın Küre Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. The Act dizisindeki performansıyla Dizi/Mini Dizi/TV Filmi- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Aştın Küre kazanan Patricia Arquette, ödül töreninde yaptığı konuşmada ABD-İran arasında yaşanan krize değindei ve ABD Başkanı Donal Trump'a sert tepki gösterdi. Arquette şöyle konuştu...
"İlerde 5 Ocak 2020 tarihine dönüp baktığımızda tarih kitaplarında kimse bugün Altın Küre'yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD'yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran tweetler atan ve bir ülkenin kültürel mirasını vurmakla tehdit eden bir başkanı hatırlayacağız. İnsanların, çocukların tepesine bombalar yağıp yağmayacağından endişe etmesinden bahsedeceğiz. En büyük ricam şu: 2020'de oy verirken lütfen çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceği için daha iyi bir adıma atalım."