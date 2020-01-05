Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı olarak bilinen Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürülmesi, savaş ateşini körükledi. Karşılıklı restleşmeler devam ederken yapılan açıklamalar, iki ülkenin de geri adım atmayacağını gösteriyor. İran tarafında intikam yeminleri edilirken ABD, bu cinayetin bir mesaj olduğunu söylüyor. Peki şimdi ne olacak?
05.01.2020 19:24
- Son Güncelleme: 05.01.2020 19:24
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