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Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı olarak bilinen Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürülmesi, savaş ateşini körükledi. Karşılıklı restleşmeler devam ederken yapılan açıklamalar, iki ülkenin de geri adım atmayacağını gösteriyor. İran tarafında intikam yeminleri edilirken ABD, bu cinayetin bir mesaj olduğunu söylüyor. Peki şimdi ne olacak?

05.01.2020 19:24 - Son Güncelleme: 05.01.2020 19:24
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Peki şimdi ne olacak?

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi savaş ateşini körükledi! Peki şimdi ne olacak?

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.

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