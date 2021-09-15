ABD-Suudi Arabistan arasında ayrılık rüzgarları! ABD’den köklü politika değişikliği

Küresel siyasette yaşanan bu gelişmeler ABD'li karar vericileri, ülke dış ve güvenlik politikasının önceliklerini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Eski Başkan Barack Obama döneminde ortaya çıkan "Asya Pivot" stratejisi bu değerlendirmenin bir sonucuydu. ABD'nin içinde bulunduğumuz dönemde de istikrarlı bir şekilde takip ettiği bu politika "ABD açısından stratejik geleceğin Afganistan ve Irak'ta değil, Asya-Pasifik bölgesinde" olduğu savına dayanıyordu. ABD'nin, Asya-Pasifik bölgesine yönelik dış ve güvenlik politikalarında giriştiği bu yeni ayarlama Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki iddialı politikalarını dengelemek için ABD'nin askeri konuşlanmasını değiştirme ve bölgedeki müttefikleriyle savunma bağlarını güçlendirme taahhüdü içermekteydi. ABD'nin geliştirdiği Çin'i dengeleme stratejisinin bölge açısından en önemli sonucu Orta Doğu'daki ABD güvenlik taahhütlerinin azalması ve ABD askerlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesi oldu. 2021 yılında ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini ve Irak'taki muharip güçlerini çekmesi işte bu yeni ayarlamanın bir sonucu.