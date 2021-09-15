Vav TV İzle
Haberler Dünya Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Tokyo'daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Tokyo'daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi. Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

15.09.2021 09:32 - Son Güncelleme: 15.09.2021 09:32
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Tokyo’daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Tokyo’daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Tokyo’daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Tokyo’daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Tokyo’daki üçlü zirve sonrası meydan okudular

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

SON DAKİKA