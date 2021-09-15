Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Tokyo'daki üçlü zirve sonrası meydan okudular
Japonya, Kuzey Kore'nin, "balistik" olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi. Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.
15.09.2021 09:32
- Son Güncelleme: 15.09.2021 09:32
Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen "balistik füzenin" Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.
Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.