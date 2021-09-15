Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

ABDULGANİ BİRADER

Birader, ABD ve diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle öne çıkmıştı. Bu nedenle geçici hükümete Birader'in öncülük etmesi bekleniyordu. Ancak Birader, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın yardımcılığına getirildi.

Birader, eski hükümet döneminde savunma bakanı yardımcılığı görevini yürütüyordu.