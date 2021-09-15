Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban'ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?
Dünya gözünü Afganistan'dan gelen sıcak gelişmelere çevirdi. Son dakika haberine göre Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Birader ve geçici hükümette "Mülteciler Bakanlığı vekilliğine" getirtilen Halil El-Rahman Hakkani'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında tartıştığı öne sürüldü.
BBC'ye göre, ikilinin destekçileri, tartışma sırasında kavga ederken olayın ardından Birader Kabil'den ayrılarak Kandahar'a gitti.
BBC'ye açıklama yapan kaynaklar, Kabil'e dönmesi beklenen Birader'in, kamera karşısına çıkıp bir tartışma yaşandığını yalanlayabileceğine dikkati çekti.
Bu gelişmenin ardından, Afgan sosyal medya hesaplarında bir süre kamuoyu karşısına çıkmayan Birader'in, hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı.
Ancak Birader'in öldürüldüğü iddialarının hemen ardından Kabil'de 5 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile toplantıdan fotoğraf yayımlanmıştı.
ABDULGANİ BİRADER
Birader, ABD ve diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle öne çıkmıştı. Bu nedenle geçici hükümete Birader'in öncülük etmesi bekleniyordu. Ancak Birader, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın yardımcılığına getirildi.
Birader, eski hükümet döneminde savunma bakanı yardımcılığı görevini yürütüyordu.