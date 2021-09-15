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Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban'ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

Dünya gözünü Afganistan'dan gelen sıcak gelişmelere çevirdi. Son dakika haberine göre Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Birader ve geçici hükümette "Mülteciler Bakanlığı vekilliğine" getirtilen Halil El-Rahman Hakkani'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında tartıştığı öne sürüldü.

15.09.2021 12:29 - Son Güncelleme: 15.09.2021 12:38
Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

BBC'nin üst düzey bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayında yeni hükümetin oluşturulması ele alındı.

Taliban'ın önde gelen liderlerinden olan ve geçici hükümette, başbakan yardımcılığına getirilen Birader, geçici hükümetin yapısından memnun değil.

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Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

Birader, diplomasiye ağırlık verilmesini isterken geçici hükümette, Mülteciler Bakanlığı vekilliğine getirtilen Hakkani ve destekçileri ise Taliban'ın zaferi savaşla kazandığını savundu.

Birader ve Hakkani, bu anlaşmazlık nedeniyle sert sözlerle tartıştı.

Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

BBC'ye göre, ikilinin destekçileri, tartışma sırasında kavga ederken olayın ardından Birader Kabil'den ayrılarak Kandahar'a gitti.

BBC'ye açıklama yapan kaynaklar, Kabil'e dönmesi beklenen Birader'in, kamera karşısına çıkıp bir tartışma yaşandığını yalanlayabileceğine dikkati çekti.

Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

Bu gelişmenin ardından, Afgan sosyal medya hesaplarında bir süre kamuoyu karşısına çıkmayan Birader'in, hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı.

Ancak Birader'in öldürüldüğü iddialarının hemen ardından Kabil'de 5 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile toplantıdan fotoğraf yayımlanmıştı.

Kabil’deki cumhurbaşkanlığı sarayında kriz! Taliban’ın üst düzey yöneticileri birbirine mi girdi?

ABDULGANİ BİRADER
Birader, ABD ve diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle öne çıkmıştı. Bu nedenle geçici hükümete Birader'in öncülük etmesi bekleniyordu. Ancak Birader, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın yardımcılığına getirildi.

Birader, eski hükümet döneminde savunma bakanı yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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