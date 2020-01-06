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ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

Kasım Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki en önemli komutanlarından biriydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülen Süleymani, ülkesini yasa boğdu. Cenaze törenine daha önce hiç görülmemiş bir kalabalık katılırken cenaze namazını kıldıran dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamadı. Peki ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi?

06.01.2020 17:24 - Son Güncelleme: 06.01.2020 17:24
ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

The Guardian gazetesinden Peter Beaumont'un haberine göre Süleymani özel bir uçak ile Suriye'nin başkenti Şam'dan Bağdat'a gitti. Süleymani, genelde olduğu gibi havalimanındaki formalitelerden kaçındı.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

Habere göre Süleymani'nin içinde bulunduğu uçak piste inmeden kısa süre önce radardan kayboldu. Kudüs Gücü komutanını pistte iki araba karşıladı. Arabaların yanında bekleyenlerden biri Süleymani ile birlikte ölecek milis komutan Aldülmehdi el Mühendis'di. Muhendis'in destekçileri ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği'ni kuşatmıştı.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

ABD'li yetkililere göre Süleymani, Irak'taki İran karşıtı protestolardan endişe duyduğu için Bağdat'a geldi ve burada Mühendis ile bu konuda konuşacaktı.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

İlk arabaya Mühendis ile Süleymani, ikinciye ise korumalar bindi. Arabalar hızla yola koyuldu, ancak araçların içerisindekiler hareketlerini Pentagon ve CIA'ye taşıyan bir ABD MQ-9 SİHA'sı tarafından takip edildiklerini bilmiyordu. Süleymani'nin ziyareti günler önce sızdırılmıştı.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

ABD SİHA'sı, araçların Iraklı yetkililerden ve diğer yolculardan yeterince uzak olduğundan emin olduktan sonra iki füzeyle Süleymani ve Mühendis'i taşıyan arabayı vurdu. Hemen ardından da üçüncü bir füze korumaları taşıyan arabayı vurdu.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...

Araçlardakilerden hiçbiri kurtulamadı. Kısa süre sonra saldırının Beyaz Saray'ın emriyle gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...
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