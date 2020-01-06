ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi? Dikkat çeken detay...
Kasım Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki en önemli komutanlarından biriydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürülen Süleymani, ülkesini yasa boğdu. Cenaze törenine daha önce hiç görülmemiş bir kalabalık katılırken cenaze namazını kıldıran dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamadı. Peki ABD Süleymani operasyonunu nasıl gerçekleştirdi?
06.01.2020 17:24
- Son Güncelleme: 06.01.2020 17:24
Habere göre Süleymani'nin içinde bulunduğu uçak piste inmeden kısa süre önce radardan kayboldu. Kudüs Gücü komutanını pistte iki araba karşıladı. Arabaların yanında bekleyenlerden biri Süleymani ile birlikte ölecek milis komutan Aldülmehdi el Mühendis'di. Muhendis'in destekçileri ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği'ni kuşatmıştı.
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