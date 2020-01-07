'3. Dünya Savaşı' kapıda! Irak'tan ABD'yi çıldırtacak hamle: Çin de devreye girdi
Son dakika haberine göre; Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra tansiyon bir türlü düşmüyor. Irak hükümeti ABD güçlerinin ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından yeni bir Çin hamlesi daha geldi. Irak'ın ABD'yi ülkede istememesi üzerine Trump, Irak'ı açık açık tehdit etmişti. Irak da bu tehdide Çin ile cevap verdi. Ayrıca Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı.ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, 'Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok.' dedi. İşte bölgedeki son gelişmeler...
Irak ve ABD arasında restleşmeler sürüyor. Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararından sonra Trump, Irak'ı 'Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız' şeklinde tehdit etmişti. Bu tehdide Irak'ın karşılığı çok sert oldu. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin 'ticaret savaş'ı halinde olduğu Çin kozunu kullandı ve 'Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız' dedi. Son bir haftada yaşanan bu durum '3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri olarak yorumlandı...
Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığını değerlendiren Abdulmehdi, "ABD, DEAŞ'la mücadelemizde çaba sarf etti ancak Irak'ın çekişme sahası ve buna taraf olmasını istemiyoruz. ABD, Irak hükümetinin kararıyla burada bulunuyor ve çekilmesi kararını da Irak aldı. Irak hükümetinin güçlü olması Amerika'nın da çıkarınadır." ifadelerini kullandı.
"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"
Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:
"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."