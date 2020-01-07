'3. Dünya Savaşı' kapıda! Irak'tan ABD'yi çıldırtacak hamle: Çin de devreye girdi

"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız"



Abdulmehdi, Irak ve Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:



"Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız. Çin ile anlaşmak artık kamuoyu meselesi oldu. Halkımız bunun önemini açık şekilde idrak ediyor. Çin ile yaptığımız anlaşmayı tereddütsüz olarak uygulayacağız. Çin'in de bizi uluslararası mahfillerde desteklemesini bekliyoruz. Çin, tüm Iraklıların dostu olarak kalacak."