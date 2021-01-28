CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yaşanan bazı bilgi sızdırma olayları üzerine eski çalışanlarını 'yabancı hükümetlere çalışmamaları konusunda' uyardığı ortaya çıktı. E-posta yoluyla gönderilen uyarıda yabancı hükümetlerin 'istihbarat faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla' doğrudan ya da dolaylı olarak eski istihbarat yetkililerini işe almak gibi 'zararlı bir eğilim içerisinde bulunduklarının' tespit edildiği ifade ediliyor.
Patel'in gönderdiği uyarı metninde başka bir ülkenin hükümeti için çalışmanın CIA'in misyonuna karşı gelmek ve 'ABD düşmanlarına fayda sağlamak' şeklinde değerlendirileceği belirtildi ve "Gizli bilgilerin istenmeyen şekilde ifşa edilmesi veya düşmanlarımız tarafından gizli bilgilerin doğrulanması riski, yerleşik ABD hükümet kuruluşları haricinde yapılan her ifşada artar" ifadelerini kullandığı iddia edildi.