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CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yaşanan bazı bilgi sızdırma olayları üzerine eski çalışanlarını 'yabancı hükümetlere çalışmamaları konusunda' uyardığı ortaya çıktı. E-posta yoluyla gönderilen uyarıda yabancı hükümetlerin 'istihbarat faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla' doğrudan ya da dolaylı olarak eski istihbarat yetkililerini işe almak gibi 'zararlı bir eğilim içerisinde bulunduklarının' tespit edildiği ifade ediliyor.

28.01.2021 13:26 - Son Güncelleme: 28.01.2021 13:26
CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), kurum içinde yaşanan istihbarat skandallarının ardından eski çalışanlarına e-posta göndererek 'yabancı hükümetlere çalışmamaları konusunda' uyardığı belirtildi.

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CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

New York Times'ın sızdırılan belgelere dayanarak hazırladığı haberinde, teşkilatın kontrespiyonaj (karşı-istihbarat) direktör yardımcısı Sheetal T. Patel'in söz konusu uyarı e-postasını aylar önce hazırladığı ancak 25 ocakta gönderdiği iddia edildi.

CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

Gazeteye göre teşkilat, normal şartlarda çeşitli etkinlikler veya brifingler için eski çalışanlarına kişisel bildirimlerde bulunabiliyor, ancak ortaya çıkan son uyarı pandemi koşulları nedeniyle e-posta olarak gönderildi.

CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

Patel'in gönderdiği uyarı metninde başka bir ülkenin hükümeti için çalışmanın CIA'in misyonuna karşı gelmek ve 'ABD düşmanlarına fayda sağlamak' şeklinde değerlendirileceği belirtildi ve "Gizli bilgilerin istenmeyen şekilde ifşa edilmesi veya düşmanlarımız tarafından gizli bilgilerin doğrulanması riski, yerleşik ABD hükümet kuruluşları haricinde yapılan her ifşada artar" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

Gönderilen e-postada ayrıaca, yabancı hükümetlerin 'istihbarat faaliyetlerini geliştirmek maksadıyla' doğrudan ya da dolaylı olarak eski istihbarat yetkililerini işe almak gibi 'zararlı bir eğilim içerisinde bulunduklarının' tespit edildiği ifade ediliyor.