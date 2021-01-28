CIA'den eski ajanlarına 'çok konuşmayın' ayarı! Yabancı hükümetlere çalışmayın, sosyal medyada...

Patel'in gönderdiği uyarı metninde başka bir ülkenin hükümeti için çalışmanın CIA'in misyonuna karşı gelmek ve 'ABD düşmanlarına fayda sağlamak' şeklinde değerlendirileceği belirtildi ve "Gizli bilgilerin istenmeyen şekilde ifşa edilmesi veya düşmanlarımız tarafından gizli bilgilerin doğrulanması riski, yerleşik ABD hükümet kuruluşları haricinde yapılan her ifşada artar" ifadelerini kullandığı iddia edildi.