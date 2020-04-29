RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... ABD'nin Georgia eyaletinde 2, Kansas eyaletinde ise 1 kişi, koronavirüs salgınından koruyacağına inandıkları için dezenfektan içti. 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." demişti.

29.04.2020 16:03 - Son Güncelleme: 29.04.2020 16:08
ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı


ABD'nin Georgia eyaletinde 2, Kansas'ta ise 1 kişi, Başkan Donald Trump'ın virüs tedavisi için 'dezenfektan enjektesi' fikrinin ardından dezenfektan içti.

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ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Georgia Zehir Merkezi Direktörü Gaylord Lopez, her iki kişinin de psikolojik sorun geçmişi olduğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kansas'ta ise eyalet sağlık görevlisi Dr Lee Norman, Kansas Zehir Kontrol Merkezi'nin son haftalarda kimyasal zehirlenmelerine ilişkin vakalarında yüzde 40'tan fazla bir artış gördüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Dr Norman, kimliği belirlenemeyen bir adamın 'aldığı tavsiye nedeniyle bir ürün içtiğini' ama tavsiyenin kaynağını belirtmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı


ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta basın toplantısında, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu, deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz.

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