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ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Trump 'dezenfektan enjektesini' önermişti... Dezenfektan içen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... ABD'nin Georgia eyaletinde 2, Kansas eyaletinde ise 1 kişi, koronavirüs salgınından koruyacağına inandıkları için dezenfektan içti. 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." demişti.
29.04.2020 16:03
- Son Güncelleme: 29.04.2020 16:08
ABD'nin Georgia eyaletinde 2, Kansas'ta ise 1 kişi, Başkan Donald Trump'ın virüs tedavisi için 'dezenfektan enjektesi' fikrinin ardından dezenfektan içti.
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Georgia Zehir Merkezi Direktörü Gaylord Lopez, her iki kişinin de psikolojik sorun geçmişi olduğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini söyledi.
Kansas'ta ise eyalet sağlık görevlisi Dr Lee Norman, Kansas Zehir Kontrol Merkezi'nin son haftalarda kimyasal zehirlenmelerine ilişkin vakalarında yüzde 40'tan fazla bir artış gördüğünü ifade etti.
Dr Norman, kimliği belirlenemeyen bir adamın 'aldığı tavsiye nedeniyle bir ürün içtiğini' ama tavsiyenin kaynağını belirtmediğini söyledi.
ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta basın toplantısında, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu, deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz.