Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...
Öldü mü, ölmedi mi? Dünya günlerdir Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu merak ediyor. Hakkında pek çok son dakika haberi geçen Kim Jong-un hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak zaten herkesin merak ettiği bir isim olan Kim Jong-un'un özel hayatı daha merak edilir oldu. Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli?
29.04.2020 10:06
- Son Güncelleme: 29.04.2020 10:06
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