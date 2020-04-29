RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Öldü mü, ölmedi mi? Dünya günlerdir Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu merak ediyor. Hakkında pek çok son dakika haberi geçen Kim Jong-un hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak zaten herkesin merak ettiği bir isim olan Kim Jong-un'un özel hayatı daha merak edilir oldu. Öldüğü iddiaları gündemden düşmeyen ve hakkında sayısız spekülasyon yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili gizemin anahtarı lüks lokomotifinde mi gizli?

29.04.2020 10:06 - Son Güncelleme: 29.04.2020 10:06
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Dünya Kim Jong-un'un hayatta olup olmadığı gerçeğine ulaşmaya çalışırken, gündemde Kuzey Kore liderinin "zevk treni" var. Tarihe şöyle bir bakıldığında diktatörlerin "kişisel trenleri" sevdikleri sonucuna varmak mümkün.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Örneğin Hitler, II. Dünya Savaşı'nın büyük bölümü boyunca mobil karargah olarak kullandığı, uçaksavar silahlarıyla donatılmış ve zırhlı bir canavar olarak nitelendirilebilecek "Amerika"ya sahipti. Mussolini ve Stalin'in de uzun mesafelerde seyahatlerinde kullandığı lüks trenleri vardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Öyleyse, "dünyanın son eski moda despotlarından biri" olarak nitelendirilebilecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, statü sembolü olarak gördüğü treninin, kendi eşsiz ve benzersiz versiyonuyla seyahat etmesi sürpriz sayılmaz.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Ve şimdi bu trenin, ölüp ölmediği dedikodularının ve hakkındaki spekülasyonların sona ermediği Kuzey Kore lideri hakkında hayati bir ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gizemli tren! Öldüğü iddia edilen liderin eğlencesi ve haremi...

Hal böyle olunca Kuzey Kore'nin nükleer silahlı lideri Kim Jong-un kadar, kendi haki yeşil renkli treni de gündemde. Kim'in treni o kadar ağır zırhlı ki, vagonları çekmek için iki motora ihtiyacı var.

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