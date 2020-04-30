RAMAZAN İMSAKİYE
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Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!

Koronavirüs sürecinde eve kapanan kişilerin en büyük eğlence kaynaklarından birisi de Youtube olarak görülüyor. Youtube'ta fenomen kanallardan What's Inside, yaptığı deneylerle yine herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Youtube'ta yaptıklarıyla fenomen olan baba-oğul çektikleri son video ile de dikkatleri çekmeyi başardı. Birçok insanın merak ettiği nesnelerin içini açan bu ikili vitrin mankeni ve Dünya Kupası'nda oynanan topları kesti.

30.04.2020 08:10 - Son Güncelleme: 30.04.2020 08:10
Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!

Merak edilen ürünlerin kesip içini inceleyen What's Inside ekibi yine ilginç bir deneyde bulundu.

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Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!

Plastik mankeni alıp içine bakmaya çalışan ekip eğlenceli anlar yaşadı.

Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!
Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!
Vitrin mankenini testereyle kestiler! İçinden çıkanlar... Şoke eden görüntü!

Mini elektrikli testereyle mankeni kestiler.

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