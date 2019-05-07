İsrail gazetesi "Yüzyılın Anlaşması"nı yayımladı! İşte resmi olmayan maddeleri...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının resmi olmayan maddelerini yayımladı. Gazetede yer alan ve ABD, İsrail veya Filistin makamlarından herhangi bir açıklama yapılmayan söz konusu planın ana maddeleri şöyle:

07.05.2019 23:51 - Son Güncelleme: 08.05.2019 00:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





