Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanet! 8 büyüklüğündeki deprem kapıda
Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets aylar sonra yeni tahminlerini açıkladı... Frank Hoogerbeets'in söyledikleri her ne kadar hala pek çok kişiye inandırıcı gelmese de, birbiri ardından deprem kehanetlerini sıralamaya devam ediyor. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in kehaneti bu kez 8 büyüklüğünde bir depremi işaret ediyor.
09.05.2019 09:24
- Son Güncelleme: 09.05.2019 09:38
Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor. Frank Hoogerbeets yine deprem kehanetlerini paylaştı.
Hollandalı deprem tahmincisi Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem için de bir hafta öncesinde uyarıda bulunmuştu.
Hoogerbeets bu defa çok daha büyük bir deprem için tüm dünyayı uyardı.
Hoogerbeets bu hafta gerçekleşen gezegen dizilimlerine dikkat çekti ve 5-6 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mars-Dünya-Jüpiter ve Güneş-Merkür-Venüs dizilimlerinin hemen ardından Papua Yeni Gine'de 6 Mayıs Pazartesi günü 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Güneş-Merkür-Venüs-Neptün ve Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasına vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merkür'ün yer almasına değindi.