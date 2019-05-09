Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanet! 8 büyüklüğündeki deprem kapıda

Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets aylar sonra yeni tahminlerini açıkladı... Frank Hoogerbeets'in söyledikleri her ne kadar hala pek çok kişiye inandırıcı gelmese de, birbiri ardından deprem kehanetlerini sıralamaya devam ediyor. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in kehaneti bu kez 8 büyüklüğünde bir depremi işaret ediyor.

09.05.2019 09:24 - Son Güncelleme: 09.05.2019 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





