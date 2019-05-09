Haberler Web TV 5 yaşında anne oldu! Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor

5 yaşında anne oldu! Dünyanın en küçük annesi şaşırtıyor

09.05.2019 12:59

Karnı her geçen gün şişen 5 yaşındaki Lina Medina'nın ailesi korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Tecavüz sonucu hamile kaldığı Medina, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi. İşte dünyanın en küçük annesi Lina Medina'nın hikayesi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları