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+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Doğu Afrika'da Hint Okyanusu açıklarında bulunan ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf hatta kan donduran geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor. Afrika ülkesi Madagaskar'da düzenlenen bu festival sırasında insanlar ölen yakınlarının kemiklerini mezarlarından dikkatli bir şekilde çıkarıyor.

14.04.2020 17:06 - Son Güncelleme: 14.04.2020 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





