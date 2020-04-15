Haberler Galeri Dünya Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. ABD tarafı başta Başkan Donald Trump olmak üzere Çin'i suçluyor ve corona virüsü daha önce keşfettiklerini ama dünyada sakladıklarını iddia ediyor. İşin Çin'i suçlayan yanı böyleyken, bir de diğer yüzü var. Daha önce corona virüsün ne zaman biteceğine dair açıklamala yapan Bill Gates, korona virüsün sorumlusu olarak pek çok kişi tarafından suçlanmıştı. Onlara bir yenisi daha eklendi. Peki bunca insanın söylediği şey gerçeğin ta kendisi mi yoksa sadece komplo teorisi mi? İşte o zehir zemberek sözler.

15.04.2020 11:22 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

Tüm dünyayı etkisi alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 bini geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

Milyonlarca insanın eve kapanmasına ve hayatın durma noktasına gelmesine sebep olan corona virüsle ilgili komplo teorileri de tıpkı rakamlar gibi her geçen gün artıyor.

Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

2015 yılında yaptığı bir konuşmada dünyanın SARS benzeri bir virüsün yol açacağı pandemiye hazır olmadığı uyarısında bulunan ABD'li işadamı Bill Gates'in bu röportajının ardından kulisler cadı kazanına döndü.

Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

BENDEN YARDIM ALMALISINIZ

Bir kesim, corona virüsü salgınını Bill Gates'in başlattığını öne sürerken bir diğer kesim ise Bill Gates'in ileri görüşlülüğünü yere göğe sığdıramayıp salgının sona erdirilmesi konusunda kendisinden yardım alınması gerektiğini savunmaya başladı.

Bill Gates tüm okların hedefinde! Rus efsanesi Marat Safin: Corona virüsün sorumlusu Bill Gates'tir

Tüm bu polemiklerin gölgesinde geçtiğimiz günlerde bir demeç veren Bill Gates ise corona virüsü salgının tamamen biterek hayatın normale dönmesinin 2021 yılı sonbaharını bulabileceğini kaydetti ve teorileri yeniden alevlendirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı +18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar
+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar