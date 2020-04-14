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Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kaza, 20. yüzyılın en büyük nükleer kazasıdır. Kazanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalara ve bedenlere kazanın izleri hala silinebilmiş değil. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde Çernobil yine gündemde. Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. Bir yandan Çernobil'deki son durum merak edilirken diğer bir yandan CIA iddiaları yeniden gündeme geldi...

14.04.2020 13:52 - Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04
Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. 4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangını söndürmek için yoğun çalışmalar sürüyor.

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Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

Yangının Çernobil Nükleer Santrali'nden sadece bir kilometre uzakta olduğu ve radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor. Çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alan tam olarak tespit edilemiyor.

Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.

Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı.

Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

ÇERNOBİL'DE NELER OLDU?

1986 yılında, 25 Nisan'ı, 26 Nisan'a bağlayan gece yarısı eski Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer güç santralinin 4. ünitesi yapılan bir deneme sonucunda patlama gerçekleşti.

Bahsedilen reaktör tesise eklenen son yapıydı ve diğer reaktörlerin aksine en son Sovyet teknolojisine ev sahipliği yapıyordu. Söz konusu deneme neticesinde reaktörün tamamı hasar gördü.

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