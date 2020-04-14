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Çernobil nükleer santral yangınında son durum ne? CIA iddiaları faciadan yıllar sonra yine gündemde

26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kaza, 20. yüzyılın en büyük nükleer kazasıdır. Kazanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalara ve bedenlere kazanın izleri hala silinebilmiş değil. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde Çernobil yine gündemde. Ukrayna'da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını söndürülemiyor. Yangın, nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştı. Bir yandan Çernobil'deki son durum merak edilirken diğer bir yandan CIA iddiaları yeniden gündeme geldi...

14.04.2020 13:52 - Son Güncelleme: 14.04.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





