Okan Buruk'tan Fenerbahçeli eski yıldıza veto! Galatasaray'da 3 transfer iptal

Teknik direktör Okan Buruk ise üç oyuncu için yapılan değerlendirmede olumlu rapor vermedi. Tecrübeli teknik adamın, söz konusu futbolcuların kaliteli isimler olduğunu belirtmesine rağmen Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu profilin daha farklı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

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Buruk'un yönetime, savunma hattında doğrudan forma rekabetini yükseltecek, ilk 11 seviyesinde fark yaratabilecek ve takımın savunma kalitesini yukarı taşıyacak bir stoper transfer edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.



Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın savunma hattı için daha yüksek profilli ve doğrudan ilk 11'e aday yabancı veya yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Galatasaray