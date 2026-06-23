Okan Buruk'tan Fenerbahçeli eski yıldıza veto! Galatasaray'da 3 transfer iptal
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, savunma hattı için gündeme gelen üç yerli stoper ismi teknik direktör Okan Buruk'tan onay alamadı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcı, daha üst seviyede bir savunmacı transfer edilmesi gerektiği görüşünü yönetime iletti. Galatasaray'da Samet Akaydin, Ümit Akdağ ve Emin Bayram girişimleri iptal edildi. İşte detaylar...
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- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper transferi için önerilen Emin Bayram, Ümit Akdağ ve Samet Akaydin için olumlu rapor vermedi.
- Buruk, savunma hattına doğrudan ilk 11 seviyesinde forma rekabeti yaratacak daha üst profilli transfer yapılmasını istedi.
- Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu kuralındaki düzenlemeleri takip ederken hücum ve savunma hattı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- Sarı-kırmızılı kulüp, Dünya Kupası sonrası Can Uzun transferi için adım atmayı planlıyor.
- Galatasaray, savunma hattı için daha yüksek profilli yabancı veya yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürecek.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in futboldaki yeni yönetim yapılanmasını netleştirmesinin ardından transfer operasyonu da ivme kazandı.
Yabancı oyuncu kuralında yapılması beklenen düzenlemeleri yakından takip eden sarı-kırmızılılar, bir yandan hücum hattına yapılacak takviyeler üzerinde çalışırken diğer yandan yerli alternatifleri de değerlendirmeye aldı.
ÜÇ İSİM MASAYA GELDİ
Sarı-kırmızılı yönetim, savunma hattı için yerli oyuncu havuzunda çeşitli seçenekleri gündemine aldı.
Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Can Uzun transferi konusunda adım atmayı planlayan Galatasaray'da stoper bölgesi için üç oyuncunun ismi teknik heyetin değerlendirmesine sunuldu.
Listede, kulübün altyapısından yetişen ve kariyerini yurt dışında sürdüren Emin Bayram yer aldı.
Bunun yanı sıra Alanyaspor forması giyen sol stoper Ümit Akdağ ile Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Samet Akaydin yönetime önerilen isimler arasında bulundu.
BURUK DAHA ÜST DÜZEY TRANSFER İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk ise üç oyuncu için yapılan değerlendirmede olumlu rapor vermedi.
Tecrübeli teknik adamın, söz konusu futbolcuların kaliteli isimler olduğunu belirtmesine rağmen Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu profilin daha farklı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
Buruk'un yönetime, savunma hattında doğrudan forma rekabetini yükseltecek, ilk 11 seviyesinde fark yaratabilecek ve takımın savunma kalitesini yukarı taşıyacak bir stoper transfer edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın savunma hattı için daha yüksek profilli ve doğrudan ilk 11'e aday yabancı veya yerli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.