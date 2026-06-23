Dünya Kupası'nda sakatlanan Singo'dan Galatasaray'a haber geldi

Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine devam edecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Singo'nun kontrol sonuçlarının olumlu ve rahatlatıcı olduğunu açıkladı.

Wilfried Singo. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kontrollerin sonuçları olumlu ve rahatlatıcı nitelikteydi. Milli takım sağlık ekibine göre Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine özen gösterecek." denildi.

Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlanan Singo, 82. dakikada yerini Guela Doue'ye bırakmıştı.

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