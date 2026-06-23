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Dünya Kupası'nda sakatlanan Singo'dan Galatasaray'a haber geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla Almanya'ya karşı mücadele ederken sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun sağlık durumu belli oldu. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, başarılı oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığını ve kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı.

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Dünya Kupası'nda sakatlanan Singo'dan Galatasaray'a haber geldi
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  • Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi.
  • Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, Singo'nun kontrol sonuçlarının olumlu ve rahatlatıcı olduğunu açıkladı.
  • Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine devam edecek.
  • Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta Singo, 82. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Singo'nun kısa sürede sahalara döneceği açıklandı.

Wilfried Singo. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Wilfried Singo. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Fildişi Sahili Futbol Federasyonundan Wilfried Singo'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kontrollerin sonuçları olumlu ve rahatlatıcı nitelikteydi. Milli takım sağlık ekibine göre Singo birkaç gün dinlenecek ve tedavi sürecine özen gösterecek." denildi.

Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlanan Singo, 82. dakikada yerini Guela Doue'ye bırakmıştı.

Galatasarayın yıldızı Wilfried Singo Fildişi Sahili maçında sakatlandıGalatasarayın yıldızı Wilfried Singo Fildişi Sahili maçında sakatlandı
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