Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo Fildişi Sahili maçında sakatlandı

Galatasaray, sakatlık nedeniyle endişeli ve detaylı sağlık kontrolleri yapılacak.

Singo, saha kenarına yürürken gözyaşlarına hakim olamadı ve takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

Sakatlık sonrası sahada müdahale edilen Singo, yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Mücadelenin son bölümünde yerde kalan 25 yaşındaki savunmacıya sağlık ekipleri saha içinde müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan yıldız futbolcu kenara gelerek yerini takım arkadaşına bıraktı.

Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saha kenarına doğru yürürken büyük üzüntü yaşadığı görülen Singo'nun gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti. Moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

Galatasaray cephesinde de endişe yaratan sakatlığın boyutu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Singo'nun durumuna ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray