Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo Fildişi Sahili maçında sakatlandı
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada Wilfried Singo sakatlık yaşayarak takımını korkuttu.
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- Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
- Sakatlık sonrası sahada müdahale edilen Singo, yerini başka bir oyuncuya bıraktı.
- Singo, saha kenarına yürürken gözyaşlarına hakim olamadı ve takım arkadaşları tarafından teselli edildi.
- Galatasaray, sakatlık nedeniyle endişeli ve detaylı sağlık kontrolleri yapılacak.
- Singo'nun sakatlık durumu hakkında resmi açıklama önümüzdeki günlerde bekleniyor.
Fildişi Sahili'nin Almanya karşısında verdiği mücadelede forma giyen Wilfried Singo, karşılaşmanın 82. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Mücadelenin son bölümünde yerde kalan 25 yaşındaki savunmacıya sağlık ekipleri saha içinde müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan yıldız futbolcu kenara gelerek yerini takım arkadaşına bıraktı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Saha kenarına doğru yürürken büyük üzüntü yaşadığı görülen Singo'nun gözyaşlarına hakim olamadığı dikkat çekti. Moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından teselli edildi.
Galatasaray cephesinde de endişe yaratan sakatlığın boyutu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Singo'nun durumuna ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.