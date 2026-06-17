Okan Buruk'tan yabancı kuralına sert tepki: "Neden ben yetiştireyim?"

Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele edecek kadro kurmak istediklerini ancak yabancı sınırının bunu zorlaştırdığını söyledi.

Buruk, yabancı kontenjanını boşaltmak için kulüplerin mevcut oyuncuları göndermek adına yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Okan Buruk yabancı sınırını eleştirdi

YABANCI FAZLALIĞI KULÜPLERİ ZORLUYOR

Türk futbolunda birçok takımın geniş yabancı oyuncu havuzuna sahip olduğunu belirten Buruk, kadro planlamalarının kurallar nedeniyle daha da karmaşık hale geldiğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut yabancıların gönderilmesi için kulüplerin yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, bu durumun hem maddi hem de manevi açıdan zarar verdiğini söyledi.

Buruk'a göre kulüpler, bir yandan yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışırken diğer yandan ihtiyaç duydukları transferleri gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bu durumun özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden ekipler için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.