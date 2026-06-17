Okan Buruk'tan yabancı kuralına sert tepki: "Neden ben yetiştireyim?"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralının kulüplerin transfer planlarını sekteye uğrattığını söyledi. Mevcut düzenlemenin hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de Avrupa'da rekabet gücünü azalttığını belirten deneyimli teknik adam, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda daha esnek bir yapıya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
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- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralının kulüpler üzerinde ciddi mali yük oluşturduğunu ve kadro planlamalarını zorlaştırdığını belirtti.
- Buruk, yabancı kontenjanını boşaltmak için kulüplerin mevcut oyuncuları göndermek adına yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
- Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele edecek kadro kurmak istediklerini ancak yabancı sınırının bunu zorlaştırdığını söyledi.
- Buruk, Mauro Icardi'ye teklif yaptıklarını ve yanıt beklediklerini, oyuncunun kalması halinde yabancı kontenjanının büyük ölçüde dolacağını aktardı.
- Okan Buruk, kulüplerin yabancı genç futbolcu yetiştirmeye yönlendirilmesini doğru bulmadığını ve Türk oyuncuların gelişimine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde mevcut sistemin kulüpler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu dile getirdi.
Kadrolarda zaten yüksek sayıda yabancı futbolcu bulunduğunu hatırlatan Buruk, yeni düzenlemeler nedeniyle kulüplerin oyuncu gönderebilmek adına önemli maliyetlere katlandığını söyledi.
YABANCI FAZLALIĞI KULÜPLERİ ZORLUYOR
Türk futbolunda birçok takımın geniş yabancı oyuncu havuzuna sahip olduğunu belirten Buruk, kadro planlamalarının kurallar nedeniyle daha da karmaşık hale geldiğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut yabancıların gönderilmesi için kulüplerin yeniden ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, bu durumun hem maddi hem de manevi açıdan zarar verdiğini söyledi.
Buruk'a göre kulüpler, bir yandan yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışırken diğer yandan ihtiyaç duydukları transferleri gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bu durumun özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden ekipler için önemli bir dezavantaj oluşturduğunu belirtti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU
Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle mücadele edecek bir kadro kurmak istediklerini ancak yabancı sınırının bu hedefe ulaşmayı zorlaştırdığını dile getirdi. Transfer etmek istedikleri bazı üst düzey oyuncular bulunduğunu ancak kadro yapılanması nedeniyle bu hamleleri gerçekleştiremediklerini ifade eden Buruk, mevcut yabancı oyuncuların durumunun da planlamaları doğrudan etkilediğini söyledi.
Özellikle Mauro Icardi'nin geleceğinin henüz netleşmediğini belirten Buruk, oyuncuya teklif yaptıklarını ve yanıt beklediklerini aktardı. Icardi'nin takımda kalması halinde yabancı kontenjanının büyük ölçüde dolacağını kaydeden deneyimli teknik adam, bu nedenle yeni transferlerde hareket alanlarının daraldığını dile getirdi.
GENÇ YABANCI KURALINI DA ELEŞTİRDİ
Okan Buruk, açıklamalarında yabancı genç oyuncu uygulamasına da değindi. Türk futbolunun geleceği adına yerli oyuncuların gelişimine önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Buruk, kulüplerin yabancı genç futbolcu yetiştirmeye yönlendirilmesini doğru bulmadığını söyledi.
Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, son 16 turuna kadar yükselen bir takımın daha büyük başarılar için önünün açılması gerektiğini belirterek, mevcut kuralların rekabet gücünü sınırlandırdığını savundu.