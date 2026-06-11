Maghnes Akliouche'nin piyasa değeri 50 milyon euro BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNUYOR Asıl mevkisi sağ kanat olan Maghnes Akliouche, hücum hattında farklı roller üstlenebiliyor. Fransız futbolcu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu özelliği nedeniyle teknik ekiplerin dikkatini çeken Akliouche, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Maghnes Akliouche Monaco haricinde forma giymedi SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Monaco formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Akliouche söz konusu maçlarda 7 gol atarken, 11 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Maghnes Akliouche'nin kontratı 2028'de sona eriyor PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan genç futbolcunun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın transferdeki yol haritası netleşirken Akliouche ismi de gündemdeki yerini koruyor.

İKİ ADAYDAN BİRİ DANOIS Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonları için transfer planlaması yaptığı belirtiliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Kevin Danois oldu.