Galatasaray'a 70 milyon euroluk 2 yıldız! Transferin adresi belli oldu
Üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Monaco forması giyen Maghnes Akliouche'u da listesine aldı. Ayrıca 10+4 kuralı için de Kevin Danois gündeme dahil edildi. İşte detaylar...
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- Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattı için Maghnes Akliouche ile ilgileniyor.
- Akliouche, Monaco'dan ayrılmak istediğini açıklayarak Galatasaray'ın radarına girdi.
- Fransız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen oyuncular arasında yer alıyor.
- 24 yaşındaki Akliouche, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 maçta 7 gol ve 11 asist yaptı.
- Transfermarkt'a göre piyasa değeri 50 milyon euro olan Akliouche'nin Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle hücum bölgesine yaratıcı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, 10 numara pozisyonu için alternatifler üzerinde duruyor.
GÜNDEMDEKİ İSİM AKLIOUCHE
Sarı-kırmızılıların son olarak Monaco forması giyen Maghnes Akliouche ile ilgilendiği öne sürüldü. Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray, Fransız ekibinden ayrılmak istediğini açıklayan Cezayir asıllı Fransız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI
Haberde, 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek istediği bilgisine de yer verildi.
Fransa Milli Takımı kadrosunda bulunan Akliouche'nin transfer kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesinin beklendiği belirtildi.
BİRDEN FAZLA POZİSYONDA OYNUYOR
Asıl mevkisi sağ kanat olan Maghnes Akliouche, hücum hattında farklı roller üstlenebiliyor. Fransız futbolcu, 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu özelliği nedeniyle teknik ekiplerin dikkatini çeken Akliouche, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
24 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Monaco formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Akliouche söz konusu maçlarda 7 gol atarken, 11 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan genç futbolcunun Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın transferdeki yol haritası netleşirken Akliouche ismi de gündemdeki yerini koruyor.
İKİ ADAYDAN BİRİ DANOIS
Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonları için transfer planlaması yaptığı belirtiliyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Kevin Danois oldu.
DANOIS YENİDEN LİSTEDE
Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Auxerre forması giyen Kevin Danois için yeniden girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Fransız futbolcu, ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelmiş ancak transfer süreci olumlu sonuçlanmamıştı. Yeni sezon planlamasında genç oyuncunun ismi yeniden ön plana çıktı.
GENÇ KONTENJANINA UYUYOR
Kevin Danois, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4 yabancı oyuncu kuralındaki genç oyuncu kriterini karşılıyor. Bu durum, oyuncunun transferini Galatasaray açısından daha da önemli hale getiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kevin Danois'in Auxerre ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'ın orta saha transferindeki yol haritası şekillenirken genç futbolcunun adı gündemdeki yerini koruyor.