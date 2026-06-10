Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz transfer! Kulübü satış için hazır kıta

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, West Ham United'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Soungoutou Magassa'yı transfer etmek için çalışma başlattı.

Teknik Direktör Okan Buruk, hem ön libero hem de stoper pozisyonunda oynayabilen Magassa'nın transferine onay verdi.

Premier Lig'den düşen West Ham United, uygun teklif gelmesi halinde Magassa'nın satışına sıcak bakıyor.

Fransız futbolcu geçen sezon West Ham formasıyla 26 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Magassa'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olup West Ham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha rotasyonuna genç ve dinamik bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın radarına yeniden Soungoutou Magassa girdi. Daha önce de sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan genç futbolcu için şartların oluşması halinde resmi girişimlerin başlayabileceği belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, özellikle savunma yönü güçlü ve birden fazla pozisyonda görev yapabilen oyunculara yönelmiş durumda. Magassa'nın hem ön libero hem de stoper olarak görev yapabilmesi, transferdeki en önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor. Teknik heyetin, genç oyuncunun gelişim potansiyelini oldukça yüksek gördüğü ifade ediliyor.