Dursun Özbek'ten ekonomiye övgü: Galatasaray Türk sporuna yön veriyor

Galatasaray Teknoloji AŞ tarafından, Tatilsepeti altyapısıyla geliştirilen GStatil platformunun tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen katıldı.

"GALATASARAY'IN VİZYONUNUN BİR PARÇASI"

Tanıtım toplantısında konuşan Dursun Özbek, GStatil'in yalnızca ticari bir proje olmadığını vurguladı.Galatasaray'ın geçmişten bugüne sadece sportif başarılarıyla değil, ortaya koyduğu vizyonla da Türk sporuna yön verdiğini belirten Özbek, "GStatil, bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Kulübümüzü daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

TARAFTARLAR KULÜBE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni platform sayesinde taraftarların seyahat planlarını yaparken kulüplerine destek olabileceklerini ifade eden Özbek, projenin taraftar-kulüp bağını güçlendireceğini söyledi. Galatasaray markasının seyahat sektörüne taşındığını belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Taraftarlarımız tatil planlarını yaparken ya da iş seyahatlerini organize ederken kulüplerine katkı sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.