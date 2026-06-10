Dursun Özbek'ten ekonomiye övgü: Galatasaray Türk sporuna yön veriyor
Galatasaray, taraftarlarına yönelik yeni seyahat platformu GStatil'i tanıttı. Galatasaray Teknoloji AŞ tarafından Tatilsepeti altyapısıyla hayata geçirilen proje, düzenlenen organizasyonla kamuoyuna duyuruldu. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada kulübün, Türk sporuna yön verdiğini söyledi.
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- Galatasaray Teknoloji AŞ tarafından Tatilsepeti altyapısıyla geliştirilen GStatil platformu Galatasaray Adası'nda tanıtıldı.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların seyahat planlarını yaparken kulübe katkı sağlayabileceğini belirtti.
- Özbek, projenin amacının Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek ve kaynakları sportif başarıya dönüştürmek olduğunu açıkladı.
- Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
- Tanıtım toplantısına Dursun Özbek ve Emre Tezmen katıldı.
Galatasaray Teknoloji AŞ tarafından, Tatilsepeti altyapısıyla geliştirilen GStatil platformunun tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. Organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen katıldı.
"GALATASARAY'IN VİZYONUNUN BİR PARÇASI"
Tanıtım toplantısında konuşan Dursun Özbek, GStatil'in yalnızca ticari bir proje olmadığını vurguladı.Galatasaray'ın geçmişten bugüne sadece sportif başarılarıyla değil, ortaya koyduğu vizyonla da Türk sporuna yön verdiğini belirten Özbek, "GStatil, bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Kulübümüzü daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
TARAFTARLAR KULÜBE KATKI SAĞLAYACAK
Yeni platform sayesinde taraftarların seyahat planlarını yaparken kulüplerine destek olabileceklerini ifade eden Özbek, projenin taraftar-kulüp bağını güçlendireceğini söyledi. Galatasaray markasının seyahat sektörüne taşındığını belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Taraftarlarımız tatil planlarını yaparken ya da iş seyahatlerini organize ederken kulüplerine katkı sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
HEDEF EKONOMİK BAĞIMSIZLIK
Dursun Özbek, modern spor kulüplerinde başarının yalnızca saha sonuçlarıyla ölçülmediğini dile getirerek yeni gelir kaynaklarının önemine dikkat çekti. Özbek, "Amacımız Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını daha da güçlendirmek ve elde edeceğimiz kaynakları yeniden sportif başarıya dönüştürmek" diye konuştu.
Başkan Özbek ayrıca tüm taraftarları bundan sonraki seyahat planlarında GStatil'i tercih etmeye davet etti.
TERA HOLDİNG'DEN DESTEK MESAJI
Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de projeye olan inançlarını dile getirdi. Galatasaray'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın saygı duyduğu köklü kulüplerden biri olduğunu belirten Tezmen, sarı-kırmızılı camianın son yıllardaki başarılarına dikkat çekti. Tezmen, "Galatasaraylıların hak ettikleri tatili en iyi şartlarda yapmalarını istiyoruz. Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
TANITIM VİDEOSUYLA SONA ERDİ
Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyon, GStatil için hazırlanan tanıtım filminin gösterilmesinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki dönemde GStatil markasıyla taraftarlarına özel kampanyalar ve çeşitli avantajlar sunması bekleniyor.