Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Arjantin'e dönecek mi?

TyC Sports'a konuşan Elio Pino, Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönerek kariyerine ülkesinde devam edeceği yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti. Pino, son aylarda oyuncusunun adının sürekli olarak Arjantin kulüpleriyle anılmasına şaşırdığını belirterek, "Neden üç aydır River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Kimseyle görüşmedik. Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.

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"BİZİM İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL"

Deneyimli menajer, Arjantin'e dönüş ihtimalinin gündemlerinde bulunmadığını da vurguladı. Pino, "Kulüplere ve önemli futbolculara saygımız var ancak bu bizim için bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki sona erer." sözleriyle çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.