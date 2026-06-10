Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Arjantin'e dönecek mi?
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu olmaya devam ederken, yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Pino, Arjantin'e dönüş iddialarını net bir dille yalanladı.
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- Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncunun Arjantin'e dönüş yaparak River Plate, Racing veya Newell's gibi kulüplerde oynama planı olmadığını açıkladı.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sona eren Icardi ile görüşerek şartları karşılıklı konuşacaklarını belirtti.
- Icardi'nin takım arkadaşları Lucas Torreira ve Yunus Akgün, şampiyonluk kutlamalarında 'Don't Go Mauro' yazılı pankart açarak kalmasını istedi.
- Arjantinli golcü, Galatasaray'da çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asist üretti.
- Icardi geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 47 maçta 16 gol ve 3 asist kaydetti.
Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından gözler sözleşmesi sona eren kaptan Mauro Icardi'ye çevrildi.
Sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz netleşmeyen yıldız golcü hakkında son dönemde Arjantin basınında birçok transfer iddiası gündeme gelirken, oyuncunun menajeri Elio Pino'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
"ARJANTİN'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
TyC Sports'a konuşan Elio Pino, Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönerek kariyerine ülkesinde devam edeceği yönündeki haberleri kesin bir dille reddetti. Pino, son aylarda oyuncusunun adının sürekli olarak Arjantin kulüpleriyle anılmasına şaşırdığını belirterek, "Neden üç aydır River, Racing ve Newell's hakkında konuşulduğunu anlamıyorum. Kimseyle görüşmedik. Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." ifadelerini kullandı.
"BİZİM İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL"
Deneyimli menajer, Arjantin'e dönüş ihtimalinin gündemlerinde bulunmadığını da vurguladı. Pino, "Kulüplere ve önemli futbolculara saygımız var ancak bu bizim için bir seçenek değil. Umarım bu medya sirki sona erer." sözleriyle çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
TARAFTAR GİTMEK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken görüntüler yaşanmıştı. Takım arkadaşları Lucas Torreira ve Yunus Akgün, üstü açık otobüste "Don't Go Mauro" yazılı pankart açarak Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istediklerini göstermişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da kutlamalar boyunca yıldız futbolcuya büyük destek vermişti.
DURSUN ÖZBEK'TEN GÖRÜŞME MESAJI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce yaptığı açıklamada Icardi ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Özbek, "Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup konuşacağız." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun geleceği konusunda kapıyı açık bırakmıştı.
GALATASARAY KARİYERİNDE TARİHE GEÇTİ
Galatasaray forması altında taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kariyerinde önemli başarılara imza attı. Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 resmi karşılaşmada 77 gol ve 25 asist üreterek kulüp tarihinin unutulmaz yabancı futbolcuları arasına adını yazdırdı. Geride kalan sezonda ise 47 maçta görev alan tecrübeli golcü, 16 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.