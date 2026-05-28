Victor Osimhen ayrılırsa golcü transferi hazır! Galatasaray'da rota Fransa
Galatasaray’da Victor Osimhen’in geleceği transfer planlamasını doğrudan etkiliyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldızın ayrılığı halinde Randal Kolo Muani için harekete geçeceği ifade edildi.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini belirliyor.
- Osimhen'in ayrılması durumunda Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.
- Fransız basınına göre Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak.
- PSG'nin, Kolo Muani için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.
- Randal Kolo Muani'nin PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin santrfor planlamasını ise Victor Osimhen'in geleceği belirliyor.
OSIMHEN KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin, Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini şekillendirdiği öğrenildi. Osimhen'in takımda kalması halinde mevcut hücum planının korunacağı ifade edildi.
AYRILIK SENARYOSU HAZIR
Sarı-kırmızılıların, olası ayrılık ihtimalini de masada tuttuğu belirtildi. Victor Osimhen'in takımdan ayrılması halinde Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.
HEDEF RANDAL KOLO MUANI
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak. Sarı-kırmızılıların, Osimhen ayrılığı durumunda Fransız golcü için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.
PSG'DE GELECEĞİ BELİRSİZ
27 yaşındaki futbolcunun, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin planlarında net şekilde yer almadığı ifade edildi. Paris ekibinin oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.
BONSERVİS GELİRİ HEDEFİ
PSG yönetiminin, yıldız futbolcudan önemli bir bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi. Bu nedenle yaz transfer döneminde oyuncunun ayrılığına sıcak bakılabileceği ifade edildi.
TOTTENHAM'DAKİ PERFORMANSI
Randal Kolo Muani, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirdi. Fransız golcü, İngiliz ekibinde çıktığı 41 resmi maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kolo Muani'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Galatasaray cephesinde ise Osimhen kararının ardından transfer dosyasının hız kazanması bekleniyor.