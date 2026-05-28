Victor Osimhen ayrılırsa golcü transferi hazır! Galatasaray'da rota Fransa

Randal Kolo Muani'nin PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PSG'nin, Kolo Muani için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

Fransız basınına göre Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak.

Osimhen'in ayrılması durumunda Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini belirliyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin santrfor planlamasını ise Victor Osimhen'in geleceği belirliyor.

Galatasaray yönetiminin, Nijeryalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağına göre transfer stratejisini şekillendirdiği öğrenildi. Osimhen'in takımda kalması halinde mevcut hücum planının korunacağı ifade edildi.

Victor Osimhen birçok kulübün listesinde

Victor Osimhen'in ayrılması halinde yerine Randal Kolo Muani düşünülüyor

AYRILIK SENARYOSU HAZIR

Sarı-kırmızılıların, olası ayrılık ihtimalini de masada tuttuğu belirtildi. Victor Osimhen'in takımdan ayrılması halinde Avrupa'dan yıldız bir santrfor için harekete geçileceği kaydedildi.

HEDEF RANDAL KOLO MUANI

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri Randal Kolo Muani olacak. Sarı-kırmızılıların, Osimhen ayrılığı durumunda Fransız golcü için somut adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü.