Mauro Icardi'nin Galatasaray planı belli oldu! İmza için şartını sundu

Galatasaray cephesinin ise transfer planlamasının gecikmemesi adına sürecin kısa sürede sonuçlanmasını istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer dönemindeki yol haritasını belirlemek için Icardi'den net bir yanıt beklediği belirtildi.

Mauro Icardi için bazı takımlar da devrede

GALATASARAY KARİYERİNE DAMGA VURDU

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek kulübün son dönemdeki en etkili isimlerinden biri oldu.

