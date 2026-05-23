Mauro Icardi'nin Galatasaray planı belli oldu! İmza için şartını sundu
Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine temkinli yaklaşan Arjantinli yıldızın daha fazla süre alabileceği bir proje istediği öne sürüldü.
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği hâlâ netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı yönetim ile yıldız futbolcu arasındaki görüşmeler sürerken, transfer sürecine dair dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
ICARDI KARAR İÇİN SÜRE İSTEDİ
Yapılan görüşmelerin ardından Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun son durumu oyuncuya aktardığı öğrenildi. Tatil için Japonya'ya giden Arjantinli yıldızın, geleceğiyle ilgili karar vermek adına biraz daha süre istediği belirtildi.
MAAŞ İNDİRİMİ SICAK KARŞILANMADI
Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetiminin sunduğu yeni teklif kapsamında Icardi'nin ücretinde ciddi indirime gidildi. 33 yaşındaki golcünün, maaşındaki yarı yarıya düşüşü yeterli bulmadığı ifade edildi.
"DAHA FAZLA SÜRE" TALEBİ
Haberde, deneyimli futbolcunun sadece maddi şartlara değil sportif projeye de önem verdiği aktarıldı. Icardi'nin daha fazla süre alabileceği ve takımın merkezinde olacağı bir proje istediği öne sürüldü.
YÖNETİM SÜRECİN UZAMASINI İSTEMİYOR
Galatasaray cephesinin ise transfer planlamasının gecikmemesi adına sürecin kısa sürede sonuçlanmasını istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, yaz transfer dönemindeki yol haritasını belirlemek için Icardi'den net bir yanıt beklediği belirtildi.
GALATASARAY KARİYERİNE DAMGA VURDU
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek kulübün son dönemdeki en etkili isimlerinden biri oldu.