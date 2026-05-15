Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması öncesi korku dolu anlar! Faciaya ramak kaldı
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs, bir üst geçidin altından geçerken köprüye tehlikeli şekilde yaklaştı ve büyük tehlike atlatıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Otobüsün üst kısmındaki futbolcular köprüye yaklaşırken refleksle kafalarını eğdi.
- Kısa süreli panik, takım otobüsündekiler ve taraftarlar arasında korkuya neden oldu.
- Bazı futbolcular üst geçide çok yakın mesafeden geçti.
- Olası bir facia son anda önlenirken, anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Taraftarlar, organizasyondaki güvenlik önlemlerini ve otobüs güzergâhındaki yükseklik kontrolünü tartışmaya açtı.
Otobüsün üst kısmında bulunan futbolcuların, köprüye santimetreler kala refleksle kafalarını eğdiği görüldü.
Yaşanan kısa süreli panik, hem takım otobüsündekiler hem de kutlamaları takip eden taraftarlar arasında büyük korkuya neden oldu.
FACİA KIL PAYI ÖNLENDİ
Görüntülerde bazı futbolcuların üst geçide oldukça yakın mesafeden geçtiği dikkat çekti. Olası bir facianın son anda önüne geçilirken, yaşanan anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kutlamaları takip eden taraftarlar ise organizasyondaki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı. Özellikle otobüs güzergâhındaki yükseklik kontrolünün yeterince yapılıp yapılmadığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Galatasaray