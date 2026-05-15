Galatasaray, Avrupa hedefleri doğrultusunda Bernardo Silva ve Virgil van Dijk transferleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadrosunu Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son dönemde transfer gündeminin en üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldızın da transferine olumlu rapor verdiği öğrenildi.



RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI Galatasaray yönetiminin özellikle Virgil van Dijk transferi için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Hollandalı savunmacı adına yaklaşık üç aydır menajerler aracılığıyla görüşmeler yapılırken, sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki ay resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Sezon sonunda Liverpool ile yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki stoper için yalnızca Galatasaray'ın değil, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı. Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.