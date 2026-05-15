Galatasaray'a çifte süper yıldız! Okan Buruk'un 2 hayali
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunun en önemli savunmacılarından Virgil van Dijk için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin yaklaşık 3 aydır temas halinde olduğu yıldız stoper için önümüzdeki ay resmi teklif yapması bekleniyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadrosunu Avrupa hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son dönemde transfer gündeminin en üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldızın da transferine olumlu rapor verdiği öğrenildi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetiminin özellikle Virgil van Dijk transferi için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Hollandalı savunmacı adına yaklaşık üç aydır menajerler aracılığıyla görüşmeler yapılırken, sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki ay resmi teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Sezon sonunda Liverpool ile yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki stoper için yalnızca Galatasaray'ın değil, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı. Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
GALATASARAY SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Virgil van Dijk bu sezon Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda sarı-kırmızılı taraftarların atmosferinden övgüyle söz etmişti. İstanbul'daki karşılaşmalar sonrası yaptığı açıklamalar, transfer ihtimaliyle birlikte yeniden gündeme geldi.
Bu sezon toplam 53 resmi maçta forma giyen Hollandalı savunmacı, 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hollanda Millî Futbol Takımı kaptanlığını da sürdüren van Dijk, milli takım kariyerinde ise 90 maçta 12 gol kaydetti.
Galatasaray yönetiminin transfer sürecini haziran ayı içerisinde netleştirmeyi hedeflediği öğrenildi.