Galatasaray'da Sacha Boey belirsizliği! Son söz Okan Buruk'un
Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların şu aşamada satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
- Galatasaray, Sacha Boey'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
- Sarı-kırmızılılar, Boey için daha uygun maliyetli bir çözüm arayışında.
- Galatasaray, Bayern Münih ile bonservis indirimi görüşmesi yapmayı veya oyuncuyu yeniden kiralamayı değerlendiriyor.
- Sacha Boey, Galatasaray'ın kararını beklerken takımda kalma ihtimaline açık.
- Bayern Münih, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması durumunda diğer tekliflere açık.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması sürerken, Sacha Boey dosyası da gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Devre arasında Bayern Munich'ten kiralanan Fransız sağ bekin geleceğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
GALATASARAY SICAK BAKMIYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, mevcut şartlarda Boey'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Galatasaray'ın önceliğinin sezon sonu kadro planlamasını tamamlamak ve sağ bek bölgesindeki tüm alternatifleri değerlendirmek olduğu ifade edildi.
15 MİLYON EURO DETAYI
Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sözleşmede yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu mevcut haliyle kullanmak istemiyor.
Sarı-kırmızılıların daha uygun bir maliyet formülü üzerinde durduğu aktarıldı.
YENİDEN KİRALIK FORMÜLÜ
Galatasaray'ın seçenekleri arasında Bayern Münih ile bonservis indirimi görüşmesi yapmak ya da oyuncuyu bir sezon daha kiralamak bulunuyor.
Kulüp yönetiminin ekonomik şartları zorlamadan çözüm aradığı öğrenildi.
BOEY KARARI BEKLİYOR
Sacha Boey cephesinde ise bekleyiş sürüyor. Galatasaray'daki ilk döneminde taraftarın sevgilisi haline gelen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübün vereceği kararı beklediği ve takımda kalma ihtimaline tamamen kapıyı kapatmadığı belirtildi.
BAYERN TEKLİFLERE AÇIK
Bayern Münih'in de süreci yakından takip ettiği kaydedildi. Alman devinin, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması halinde oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. 2028 yılına kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Boey, Almanya kariyerinde beklenen sürekliliği sağlayamamıştı.
TARAFTARIN GÖZDESİ OLMUŞTU
Sacha Boey, Galatasaray'daki ilk döneminde performansıyla dikkat çekmişti. Hızı, mücadele gücü ve ikili mücadelelerdeki sertliğiyle ön plana çıkan Fransız futbolcu, 2024 yılında yüksek bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuştu.