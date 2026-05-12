Galatasaray'da Sacha Boey belirsizliği! Son söz Okan Buruk'un

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Sacha Boey'nin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Sarı-kırmızılılar, Boey için daha uygun maliyetli bir çözüm arayışında.

Galatasaray, Bayern Münih ile bonservis indirimi görüşmesi yapmayı veya oyuncuyu yeniden kiralamayı değerlendiriyor.

Sacha Boey, Galatasaray'ın kararını beklerken takımda kalma ihtimaline açık.

Bayern Münih, Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması durumunda diğer tekliflere açık.

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması sürerken, Sacha Boey dosyası da gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Devre arasında Bayern Munich'ten kiralanan Fransız sağ bekin geleceğiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. GALATASARAY SICAK BAKMIYOR Sarı-kırmızılı yönetimin, mevcut şartlarda Boey'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtildi. Galatasaray'ın önceliğinin sezon sonu kadro planlamasını tamamlamak ve sağ bek bölgesindeki tüm alternatifleri değerlendirmek olduğu ifade edildi.

Sacha Boey Galatasaray rekorunu kırarak Bayern Münih'e transfer olmuştu 15 MİLYON EURO DETAYI Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, sözleşmede yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu mevcut haliyle kullanmak istemiyor. Sarı-kırmızılıların daha uygun bir maliyet formülü üzerinde durduğu aktarıldı. YENİDEN KİRALIK FORMÜLÜ Galatasaray'ın seçenekleri arasında Bayern Münih ile bonservis indirimi görüşmesi yapmak ya da oyuncuyu bir sezon daha kiralamak bulunuyor. Kulüp yönetiminin ekonomik şartları zorlamadan çözüm aradığı öğrenildi.