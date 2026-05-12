Galatasaray’a Ederson piyangosu! Transferde sevindiren domino etkisi
Galatasaray’ın orta saha transfer listesinde yer alan Ederson için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid’in Joao Gomes transferinde sona yaklaşmasıyla sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için eli güçlendi.
- Galatasaray, Ederson transferinde Atletico Madrid'in Joao Gomes'i almasıyla avantaj yakaladı.
- Joao Gomes, Galatasaray'ın teklifini reddederek Atletico Madrid'i tercih etti.
- Atletico Madrid'in Ederson yarışından çekilmesi Galatasaray'ın umutlarını artırdı.
- Okan Buruk, Ederson transferini uzun süredir çok istiyor.
- Ederson'un güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak belirtiliyor.
Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken orta saha operasyonunda önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ederson için Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
JOAO GOMES KARARINI VERDİ
Galatasaray'ın teklif yaptığı isimlerden biri olan Joao Gomes'in tercihini Atletico Madrid'den yana kullandığı belirtildi. Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın yanı sıra Zenit, Leeds United ve Atalanta'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.
TRANSFERDE KELEBEK ETKİSİ
Haberde Joao Gomes transferinin Atletico Madrid tarafından tamamlanmasıyla birlikte İspanyol devinin Ederson yarışından çekileceği ifade edildi. Bu gelişmenin Galatasaray'ın transferdeki umutlarını artırdığı kaydedildi.
OKAN BURUK'UN GÖZDESİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, Ederson transferini uzun süredir çok istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha için devre arasında da girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
40 MAÇLIK KATKI
Atalanta forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ederson söz konusu maçlarda 3 gol atarken 2 de asist üretti.
40 MİLYON EURO DETAYI
Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray yönetiminin, orta sahaya üst düzey bir takviye yapmak adına transfer şartlarını zorlamaya hazır olduğu ifade edildi.