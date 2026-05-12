Galatasaray’a Ederson piyangosu! Transferde sevindiren domino etkisi

Ederson'un güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak belirtiliyor.

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken orta saha operasyonunda önemli bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer alan Ederson için Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

JOAO GOMES KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın teklif yaptığı isimlerden biri olan Joao Gomes'in tercihini Atletico Madrid'den yana kullandığı belirtildi. Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın yanı sıra Zenit, Leeds United ve Atalanta'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.