Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya tarihe teklif: 50 milyon euro!

Galatasaray’ın, Manchester City’den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva’ya bonuslarla birlikte 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Portekizli yıldızın önceliği ise Barcelona.

  • Galatasaray, Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'ya bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme teklif etti.
  • Bernardo Silva'nın öncelikli hedefi Barcelona forması giymek olup, Barcelona Sportif Direktörü Deco ile menajeri Jorge Mendes arasında görüşmeler devam ediyor.
  • Galatasaray, Bernardo Silva'nın Barcelona ile anlaşamaması durumunda transfer için en ciddi adaylardan biri olarak beklemede.
  • 31 yaşındaki oyuncu Manchester City'de 9 sezon geçirdi ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Suudi Arabistan kulüplerinin tekliflerine sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle birlikte yeni sezon transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BERNARDO SILVA İÇİN DEV TEKLİF

Manchester City'de 9 sezon geçiren ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'nın adı yeniden Galatasaray ile anılıyor.

İspanya basınından Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme teklif etti.

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Bernardo Silva'nın kariyerine en üst seviyede devam etmek istediği ve öncelikli hedefinin Barcelona forması giymek olduğu öne sürüldü.

Sempre Barca'da yer alan habere göre yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde verdi. Ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede nihai karar için süre istemesi nedeniyle süreç henüz sonuçlanmadı.

GALATASARAY BEKLEMEDE

İspanyol basınında yer alan değerlendirmelere göre Bernardo Silva'nın Barcelona ile anlaşamaması halinde Galatasaray bu transferdeki en ciddi adaylardan biri olacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın Barcelona ile yürüttüğü görüşme trafiğini yakından takip edecek.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ ZAYIF

Bernardo Silva için Suudi Arabistan kulüplerinin de yüksek rakamlarla devrede olduğu belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemesi nedeniyle bu seçeneğe sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

GALATASARAY İÇİN PRESTİJ DOSYASI

Bernardo Silva transferi, Galatasaray açısından yalnızca sportif değil, aynı zamanda prestij değeri yüksek bir hamle olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde Portekizli yıldız için masadaki en güçlü seçeneklerden biri olmayı hedefliyor.

