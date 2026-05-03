Galatasaray, Bernardo Silva'nın Barcelona ile anlaşamaması durumunda transfer için en ciddi adaylardan biri olarak beklemede.

Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle birlikte yeni sezon transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanya basınından Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Manchester City'de 9 sezon geçiren ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'nın adı yeniden Galatasaray ile anılıyor.

Bernardo Silva, Galatasaray'ın en öncelikli transfer adaylarından biri

Bernardo Silva'nın hedefi Avrupa'da kalabilmek

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Bernardo Silva'nın kariyerine en üst seviyede devam etmek istediği ve öncelikli hedefinin Barcelona forması giymek olduğu öne sürüldü.

Sempre Barca'da yer alan habere göre yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde verdi. Ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede nihai karar için süre istemesi nedeniyle süreç henüz sonuçlanmadı.