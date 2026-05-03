Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluk hedefiyle birlikte yeni sezon transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
BERNARDO SILVA İÇİN DEV TEKLİF
Manchester City'de 9 sezon geçiren ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva'nın adı yeniden Galatasaray ile anılıyor.
İspanya basınından Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Portekizli yıldıza bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euroya ulaşabilecek 3 yıllık sözleşme teklif etti.
ÖNCELİĞİ BARCELONA
Bernardo Silva'nın kariyerine en üst seviyede devam etmek istediği ve öncelikli hedefinin Barcelona forması giymek olduğu öne sürüldü.
Sempre Barca'da yer alan habere göre yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili kararını büyük ölçüde verdi. Ancak Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile yaptığı görüşmede nihai karar için süre istemesi nedeniyle süreç henüz sonuçlanmadı.
GALATASARAY BEKLEMEDE
İspanyol basınında yer alan değerlendirmelere göre Bernardo Silva'nın Barcelona ile anlaşamaması halinde Galatasaray bu transferdeki en ciddi adaylardan biri olacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın Barcelona ile yürüttüğü görüşme trafiğini yakından takip edecek.
SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ ZAYIF
Bernardo Silva için Suudi Arabistan kulüplerinin de yüksek rakamlarla devrede olduğu belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemesi nedeniyle bu seçeneğe sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
GALATASARAY İÇİN PRESTİJ DOSYASI
Bernardo Silva transferi, Galatasaray açısından yalnızca sportif değil, aynı zamanda prestij değeri yüksek bir hamle olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, Barcelona sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde Portekizli yıldız için masadaki en güçlü seçeneklerden biri olmayı hedefliyor.