Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Şampiyonluk akşamındaki hazırlığı berbat olan Cimbom, Antalyaspor karşısında kupa kaldırarak taraftarlarını sevindirmeyi istiyor.

Okan Buruk ara transferde tercihini genelde kiralık futbolculardan yana kullandı TRANSFERE ERKEN BAŞLANGIÇ Sarı kırmızılı ekip bir taraftan bu sezonu zirvede tamamlama mücadelesi verirken diğer yandan transfere de el atmış durumda. Takımda kalması beklenmeyen futbolcular yönünde teknik direktör Okan Buruk'tan rapor beklenirken ilk 3 isim belli oldu. KİRALIKLAR KATKI SAĞLAMADI Ara transfer döneminde bonservis ödenmeden geçici transfer ile imza attırılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey, beklentileri karşılayamadı. Özellikle Hollandalı kanat oyuncusu için milyonlarca taraftar heyecanlanmıştı ancak katkısı sınırlı kaldı.