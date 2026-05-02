Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Şampiyonluk akşamındaki hazırlığı berbat olan Cimbom, Antalyaspor karşısında kupa kaldırarak taraftarlarını sevindirmeyi istiyor.
TRANSFERE ERKEN BAŞLANGIÇ
Sarı kırmızılı ekip bir taraftan bu sezonu zirvede tamamlama mücadelesi verirken diğer yandan transfere de el atmış durumda. Takımda kalması beklenmeyen futbolcular yönünde teknik direktör Okan Buruk'tan rapor beklenirken ilk 3 isim belli oldu.
KİRALIKLAR KATKI SAĞLAMADI
Ara transfer döneminde bonservis ödenmeden geçici transfer ile imza attırılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey, beklentileri karşılayamadı. Özellikle Hollandalı kanat oyuncusu için milyonlarca taraftar heyecanlanmıştı ancak katkısı sınırlı kaldı.
GOLÜ YOK
Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla, 9 kez formasını terlettiği Galatasaray'da gol sevinci yaşayamadı. Asist katkısı da sunamadı. Bu nedenle de zaman zaman eleştirilerin odağı haline geldi. Ayrıca oyun içindeki vurdumduymaz tavırları da tuzu biberi oldu.
KARİYERİNİ UNUTMUŞ GİBİ
Noa Lang ise geçmişte yaptığı işleri neredeyse unuttu. Deneyimli kanat oyuncusu, bilinen görüntüsünden uzak bir performans ortaya koydu. Napoli ile anlaşılan satın alma opsiyonu için masaya oturulmayacak. Şu ana kadar 17 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Akıllarda Juventus zaferi ile kalacak gibi gözüküyor.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Rekor bonservisle gittiği Bayern'den kiralanan Sacha Boey de yine kendisine güvenenlere karşı isteneni ortaya koyamadı. Takımın 3. sağ beki konumuna düşen Fransız futbolcu, Süper Lig'de sadece 482 dakika forma giyebildi.
TEK TESELLİ NHAGA
Kiralıkların aksine bonservisle takıma kazandırılan Renato Nhaga, attığı 2 golle dikkat çekmeyi başardı. Noa Lang kadar katkı sunan genç futbolcu bunu 208 dakikada başardı. Geleceğe umutla bakılmasını sağladı.