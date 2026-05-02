Galatasaray'a İtalya'dan yeni dünya yıldızı! Transferde görüşmeler başlıyor

Galatasaray, gelecek sezon orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Douglas Luiz’i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, bonservisi Juventus’ta bulunan Brezilyalı oyuncu için yoklama yaptığı iddia edildi.

  • Galatasaray yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor ve Lucas Torreira ile Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı alternatif isimler değerlendiriyor.
  • İtalyan basınına göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz için yoklama yaptı.
  • Douglas Luiz şu anda Juventus'tan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ancak bu opsiyonun kullanılmasının zor olduğu belirtiliyor.
  • Douglas Luiz'in Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
  • Douglas Luiz bu sezon Nottingham Forest ve Aston Villa'da toplam 29 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması başladı. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yaklaşan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Douglas Luiz Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyiyor

ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda rota İtalya'ya çevrildi.

Douglas Luiz, Galatasaray'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri

DOUGLAS LUIZ GÜNDEMDE

İtalyan basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların, devre arasında Serie A ekibinden Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha için yoklama yaptığı belirtildi.

Aston Villa'nın Douglas Luiz'in opsiyonunu kullanması beklenmiyor

OPSİYON DETAYI TRANSFERİ AÇABİLİR

Aston Villa'nın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Douglas Luiz için bu hakkı kullanmasının zor olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden devreye girme ihtimalini güçlendiriyor.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacının piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Douglas Luiz'in 2029 yılına kadar sözleşmesi var

PERFORMANSI

Douglas Luiz bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest ve Aston Villa formaları giydi. Brezilyalı orta saha, toplam 29 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın orta saha planlamasında Douglas Luiz, Avrupa tecrübesi ve merkezdeki oyun kalitesiyle dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

