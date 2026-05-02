Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması başladı. Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yaklaşan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimleri değerlendiren sarı-kırmızılılarda rota İtalya'ya çevrildi.
DOUGLAS LUIZ GÜNDEMDE
İtalyan basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların, devre arasında Serie A ekibinden Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha için yoklama yaptığı belirtildi.
OPSİYON DETAYI TRANSFERİ AÇABİLİR
Aston Villa'nın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Douglas Luiz için bu hakkı kullanmasının zor olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden devreye girme ihtimalini güçlendiriyor.
Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacının piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
PERFORMANSI
Douglas Luiz bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest ve Aston Villa formaları giydi. Brezilyalı orta saha, toplam 29 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'ın orta saha planlamasında Douglas Luiz, Avrupa tecrübesi ve merkezdeki oyun kalitesiyle dikkat çeken seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.