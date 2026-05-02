Aston Villa'nın Douglas Luiz'in opsiyonunu kullanması beklenmiyor

OPSİYON DETAYI TRANSFERİ AÇABİLİR

Aston Villa'nın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Douglas Luiz için bu hakkı kullanmasının zor olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde oyuncu için yeniden devreye girme ihtimalini güçlendiriyor.

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sambacının piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.