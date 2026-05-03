Gabriel Sara bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta 2802 dakika oynadı, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Galatasaray'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gabriel Sara, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız orta saha, Premier Lig ekiplerinin yakın takibinde.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından izliyor. İki İngiliz ekibinin de yaz transfer döneminde somut adım atabileceği ifade edildi.

Gabriel Sara için iki İngiliz ekibi devrede

Galatasaray Gabriel Sara için 40 milyon euro istiyor

40 MİLYON EURO DETAYI

Galatasaray cephesinin oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı, 40 milyon euro civarında bir rakamda ise transfere onay verebileceği belirtiliyor.

Bu rakam, Galatasaray tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak öne çıkabilir.