Galatasaray'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gabriel Sara, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız orta saha, Premier Lig ekiplerinin yakın takibinde.
PREMIER LİG'DEN İKİ TALİP
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından izliyor. İki İngiliz ekibinin de yaz transfer döneminde somut adım atabileceği ifade edildi.
40 MİLYON EURO DETAYI
Galatasaray cephesinin oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı, 40 milyon euro civarında bir rakamda ise transfere onay verebileceği belirtiliyor.
Bu rakam, Galatasaray tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak öne çıkabilir.
SAO PAULO PAY ALACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde São Paulo FC da önemli bir gelir elde edecek. FIFA'nın dayanışma payı sistemi gereği Brezilya kulübü, bonservis bedelinin yüzde 5'ini alacak.
Sara'nın 40 milyon euroya transfer olması durumunda Sao Paulo'nun yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı hesaplanıyor.
SEZON PERFORMANSIYLA PARLADI
Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
Sahadaki dinamizmi, oyun kurulumundaki rolü ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Sara, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında kilit oyuncular arasında yer alıyor.