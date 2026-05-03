İngilizler peşini bırakmıyor! Galatasaray Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi

Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara, performansıyla Premier Lig ekiplerinin radarına girdi. Newcastle United ve Aston Villa’nın ilgilendiği Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılıların 40 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

  • Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa'nın transfer listesine girdi.
  • Galatasaray, Gabriel Sara için 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek, 40 milyon euro civarında transfere onay verebilecek.
  • Transfer gerçekleşirse São Paulo FC, FIFA dayanışma payı sistemi gereği bonservis bedelinin yüzde 5'ini alacak.
  • Gabriel Sara bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta 2802 dakika oynadı, 6 gol ve 5 asist kaydetti.
  • Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Sara, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında kilit oyuncular arasında yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gabriel Sara, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen yıldız orta saha, Premier Lig ekiplerinin yakın takibinde.

Gabriel Sara için iki İngiliz ekibi devrede

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından izliyor. İki İngiliz ekibinin de yaz transfer döneminde somut adım atabileceği ifade edildi.

Galatasaray Gabriel Sara için 40 milyon euro istiyor

Galatasaray cephesinin oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı, 40 milyon euro civarında bir rakamda ise transfere onay verebileceği belirtiliyor.

Bu rakam, Galatasaray tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak öne çıkabilir.

Gabriel Sara'nın transferinden Sao Paulo da pay alacak

Transferin gerçekleşmesi halinde São Paulo FC da önemli bir gelir elde edecek. FIFA'nın dayanışma payı sistemi gereği Brezilya kulübü, bonservis bedelinin yüzde 5'ini alacak.

Sara'nın 40 milyon euroya transfer olması durumunda Sao Paulo'nun yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı hesaplanıyor.

Gabriel Sara Galatasaray'a Norwich'ten gelmişti

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Sahadaki dinamizmi, oyun kurulumundaki rolü ve hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Sara, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında kilit oyuncular arasında yer alıyor.

