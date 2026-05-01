Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken gelecek sezonun kadro yapılanmasını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda transfer kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin durumu da planlamanın merkezinde yer alıyor.
TORREIRA İÇİN BOCA JUNIORS İDDİASI
Galatasaray'ın yola devam etmek istediği Lucas Torreira'nın sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Buna karşın Uruguaylı orta saha için Güney Amerika basınında Boca Juniors iddiaları gündeme geldi.
Torreira'nın uzun süredir Boca Juniors'ta forma giymeyi hayal ettiği bilinirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ihtimali göz önünde bulundurarak orta saha alternatifleri üzerinde çalışıyor.
ONYEDIKA DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Galatasaray'ın Torreira sonrası için düşündüğü isimlerden biri Raphael Onyedika oldu. Club Brugge forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha, sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelmişti.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Onyedika için hamle yaptığı ancak Belçika temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin vermediği biliniyordu.
SÖZLEŞME KRİZİ TRANSFER FIRSATI YARATTI
Onyedika, gelecek sezon Club Brugge ile sözleşmesinin son yılına girecek. Nijeryalı futbolcunun kulübünden gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmemesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi.
Belçika ekibi, oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini beklemek istemiyor. Bu nedenle Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Onyedika için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade ediliyor.
GALATASARAY İÇİN UYGUN ZEMİN
Onyedika'nın son haftalarda yedek kulübesinde kalması, piyasa değerinde düşüş ihtimalini beraberinde getirdi. Bu durum, Galatasaray'ın transferde daha güçlü pozisyon alabileceği bir ortam oluşturdu.
Sarı-kırmızılıların oyuncuya somut ilgisi bulunurken Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Aston Villa'nın da Onyedika dosyasını yakından takip ettiği belirtiliyor.
ORTA SAHADA STRATEJİK HAMLE
Galatasaray cephesi, Torreira'nın takımda kalmasını öncelikli hedef olarak görüyor. Ancak olası ayrılık senaryosunda Onyedika, fizik gücü, merkez orta saha profili ve sözleşme durumu nedeniyle öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi.