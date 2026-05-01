Galatasaray yeni yıldızını buldu! Torreira giderse transferi yakın

Galatasaray, Lucas Torreira’nın olası ayrılığına karşı Raphael Onyedika ismini yeniden ön sıralara aldı. Club Brugge’de sözleşme krizine giren Nijeryalı orta saha için yaz transferinde uygun zemin oluştu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken gelecek sezonun kadro yapılanmasını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda transfer kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin durumu da planlamanın merkezinde yer alıyor.

Raphael Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon euro

TORREIRA İÇİN BOCA JUNIORS İDDİASI

Galatasaray'ın yola devam etmek istediği Lucas Torreira'nın sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Buna karşın Uruguaylı orta saha için Güney Amerika basınında Boca Juniors iddiaları gündeme geldi.

Torreira'nın uzun süredir Boca Juniors'ta forma giymeyi hayal ettiği bilinirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ihtimali göz önünde bulundurarak orta saha alternatifleri üzerinde çalışıyor.

Raphael Onyedika ara transferde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti

ONYEDIKA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Galatasaray'ın Torreira sonrası için düşündüğü isimlerden biri Raphael Onyedika oldu. Club Brugge forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha, sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelmişti.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Onyedika için hamle yaptığı ancak Belçika temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin vermediği biliniyordu.

SÖZLEŞME KRİZİ TRANSFER FIRSATI YARATTI

Onyedika, gelecek sezon Club Brugge ile sözleşmesinin son yılına girecek. Nijeryalı futbolcunun kulübünden gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmemesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi.

Belçika ekibi, oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini beklemek istemiyor. Bu nedenle Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Onyedika için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade ediliyor.

Raphael Onyedika'nın sözleşmesi 2027 yılında bitiyor

GALATASARAY İÇİN UYGUN ZEMİN

Onyedika'nın son haftalarda yedek kulübesinde kalması, piyasa değerinde düşüş ihtimalini beraberinde getirdi. Bu durum, Galatasaray'ın transferde daha güçlü pozisyon alabileceği bir ortam oluşturdu.

Sarı-kırmızılıların oyuncuya somut ilgisi bulunurken Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Aston Villa'nın da Onyedika dosyasını yakından takip ettiği belirtiliyor.

ORTA SAHADA STRATEJİK HAMLE

Galatasaray cephesi, Torreira'nın takımda kalmasını öncelikli hedef olarak görüyor. Ancak olası ayrılık senaryosunda Onyedika, fizik gücü, merkez orta saha profili ve sözleşme durumu nedeniyle öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi.

