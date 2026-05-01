Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor ve sarı-kırmızılı yönetim Uruguaylı oyuncunun takımda kalmasını öncelikli hedef olarak görüyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Aston Villa da Onyedika'yı takip ediyor.

Onyedika'nın Club Brugge ile sözleşmesinin 2026'da sona erecek olması ve yenileme tekliflerini reddetmesi, Belçika kulübünü yaz transfer döneminde satış yapmaya yöneltiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken gelecek sezonun kadro yapılanmasını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda transfer kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin durumu da planlamanın merkezinde yer alıyor.

Torreira'nın uzun süredir Boca Juniors'ta forma giymeyi hayal ettiği bilinirken, sarı-kırmızılı yönetim bu ihtimali göz önünde bulundurarak orta saha alternatifleri üzerinde çalışıyor.

Galatasaray'ın yola devam etmek istediği Lucas Torreira'nın sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Buna karşın Uruguaylı orta saha için Güney Amerika basınında Boca Juniors iddiaları gündeme geldi.

Raphael Onyedika ara transferde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti

ONYEDIKA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Galatasaray'ın Torreira sonrası için düşündüğü isimlerden biri Raphael Onyedika oldu. Club Brugge forması giyen 25 yaşındaki Nijeryalı orta saha, sarı-kırmızılıların daha önce de gündemine gelmişti.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Onyedika için hamle yaptığı ancak Belçika temsilcisinin oyuncunun ayrılığına izin vermediği biliniyordu.

SÖZLEŞME KRİZİ TRANSFER FIRSATI YARATTI

Onyedika, gelecek sezon Club Brugge ile sözleşmesinin son yılına girecek. Nijeryalı futbolcunun kulübünden gelen kontrat yenileme tekliflerini kabul etmemesi, transfer sürecinin seyrini değiştirdi.

Belçika ekibi, oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini beklemek istemiyor. Bu nedenle Club Brugge'ün yaz transfer döneminde Onyedika için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade ediliyor.