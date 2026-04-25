33 yaşındaki Alaba, bu sezon Real Madrid'de 14 maçta 415 dakika oynadı ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirlendi.

Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'daki şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon tamamlayan ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bir yandan Fenerbahçe derbisine çevrilirken, diğer yandan yaz transfer dönemi için temaslar sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda güçlü bir kadro kurmak istediği belirtiliyor.

David Alaba sol stoperler arasında bir döneme damga vurmayı başarmıştı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy da David Alaba transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'da planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini söyledi.

Burçin Karasoy, "Derneğimizin çevresinde 3 bin Galatasaray taraftarı var. Avusturya küçük bir ülke ama etkisi önemli. Amacımız Galatasaray'a iyi hizmet etmek ve kulübümüzün marka değerini artırmak. Türk olmayan Galatasaray taraftarlarımız da var ve David Alaba bunların başında geliyor. Ondan söz aldık. Fırsat bulur bulmaz derneğimizi ziyaret edecek ve hatta Viyana'daki şampiyonluk kutlamamıza katılacak" ifadelerini kullandı.