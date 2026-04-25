Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Şampiyonluk kutlamalarına gelecek

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor.

  • Galatasaray, Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Avusturyalı stoper David Alaba ile ilgileniyor.
  • Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'daki şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini açıkladı.
  • Karasoy, Alaba'nın sakatlık yaşamasaydı yönetimin transferi düşünebileceğini ve üçüncü bir stopere ihtiyaç olduğunu belirtti.
  • 33 yaşındaki Alaba, bu sezon Real Madrid'de 14 maçta 415 dakika oynadı ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirlendi.
  • Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor ve üst üste 4. şampiyonluğu hedefliyor.

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor.

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon tamamlayan ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da gözler bir yandan Fenerbahçe derbisine çevrilirken, diğer yandan yaz transfer dönemi için temaslar sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda güçlü bir kadro kurmak istediği belirtiliyor.

David Alaba'nın sözleşmesi sona eriyor

STOPERE ALABA İDDİASI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Galatasaray, Real Madrid forması giyen Avusturyalı stoper David Alaba ile ilgileniyor. Haberde, sarı-kırmızılıların İspanyol deviyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Savunma hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Alaba isminin gündeme gelmesi büyük ses getirdi. Deneyimi ve kariyeriyle dikkat çeken yıldız oyuncunun adı, sarı-kırmızılıların transfer listesiyle anılmaya başlandı.

David Alaba sol stoperler arasında bir döneme damga vurmayı başarmıştı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Avusturya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Burçin Karasoy da David Alaba transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karasoy, Alaba ile temas halinde olduklarını ve onu Viyana'da planlanan şampiyonluk kutlamalarına davet ettiklerini söyledi.

Burçin Karasoy, "Derneğimizin çevresinde 3 bin Galatasaray taraftarı var. Avusturya küçük bir ülke ama etkisi önemli. Amacımız Galatasaray'a iyi hizmet etmek ve kulübümüzün marka değerini artırmak. Türk olmayan Galatasaray taraftarlarımız da var ve David Alaba bunların başında geliyor. Ondan söz aldık. Fırsat bulur bulmaz derneğimizi ziyaret edecek ve hatta Viyana'daki şampiyonluk kutlamamıza katılacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER İHTİMALİ İÇİN KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Karasoy, açıklamasının devamında David Alaba transfer ihtimaline ilişkin de dikkat çeken sözler sarf etti. Tecrübeli savunmacının sakatlık yaşamasaydı yönetimin transferi düşünebileceğini belirten Karasoy, Galatasaray savunmasına bir takviye daha gerekebileceğini vurguladı.

Karasoy, "Bence Real Madrid'de sakatlanmasaydı, yönetim kurulumuz onu transfer etmeyi düşünürdü. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez harika stoperler ama üçüncü bir stoper daha lazım. Yaz transfer döneminde her şey olabilir. Alaba en iyi formundaysa, Galatasaray için bir seçenek olabilir. Tabii ki son kararı başkanımız ve yönetim kurulumuz verecek" dedi.

SEZON PERFORMANSI

David Alaba, bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta görev yaptı. 33 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda toplam 415 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değerinin ise 3.5 milyon euro olduğu belirtildi. Galatasaray cephesinde bu ismin yaz transfer döneminde somut bir hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.

