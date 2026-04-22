Okan Buruk'un takımı Gençlerbirliği'ne elendi

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık.

Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz.

Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.

İlk yarıda rakibin oyununa biz de uyduk, üretemedik. Daha çok üretmemiz, gol atmamız gerekiyor bu tür maçları kazanmanız için ama bugün bunu yapamadık.

Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.