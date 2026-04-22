Okan Buruk Günay Güvenç'e sahip çıktı: Onun üzerinden okumamak lazım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ne 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, ilk yarıdaki üretimsiz oyuna dikkat çekerken Günay Güvenç’e de sahip çıktı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdiklerini ancak ilk yarıda hiç üretemediklerini ve çok statik kaldıklarını belirtti.
  • Buruk, ikinci yarıda daha fazla pozisyon ürettiklerini ancak şanssız goller yediklerini ve kendi sahalarında sürpriz bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
  • Okan Buruk, ıslıklanan kaleci Günay Güvenç'i savunarak hatalı biri varsa bunun teknik direktör olduğunu ve oyuncular üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğini ifade etti.
  • Buruk, ligde sezonun en önemli maçına çıkacaklarını ve bu mağlubiyetten dersler almaya çalışacaklarını vurguladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede sonucun kendileri adına üzücü ve beklenmedik olduğunu söyledi. Kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Buruk, bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdiklerini ancak rakibin de benzer şekilde sahaya çıktığını ifade etti.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık.

Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz.

Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz.

İlk yarıda rakibin oyununa biz de uyduk, üretemedik. Daha çok üretmemiz, gol atmamız gerekiyor bu tür maçları kazanmanız için ama bugün bunu yapamadık.

Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.

Okan Buruk, Günay Güvenç'e sahip çıktı

GÜNAY GÜVENÇ'E SAHİP ÇIKTI

Okan Buruk maçın ardından ıslıklanan Günay Güvenç için, "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım.

Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu birliktelik bizim için çok önemli." sözlerine yer verdi.

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç Gençlerbirliği maçı sonrası ağladı

Günay Gençlerbirliği maçı sonrası ağladı

