Galatasaray'da beklenen gelişme! Victor Osimhjen idmana çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte antrenmanın en dikkat çeken gelişmesi ise Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu takımla birlikte çalıştı.

  • Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Victor Osimhen takımla birlikte antrenmana çıktı.
  • Nijeryalı futbolcunun 18 Nisan'da Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giymesi bekleniyor.
  • Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısındaki rövanş maçında sakatlık yaşamıştı.
  • Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray, yıldız oyuncusunun dönüşüyle güç kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı yıldız, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin elini güçlendirdi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda Victor Osimhen'in takımla birlikte yer alması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcunun dönüşü, maç öncesi en önemli gelişmelerden biri oldu.

Galatasaray cephesinde Victor Osimhen'in 18 Nisan günü Başkent'te oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun son durumu, maç öncesinde yakından takip edilecek.

Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı haftalarda Victor Osimhen'in takıma dönmesi Galatasaray adına önemli bir avantaj olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, kritik deplasman öncesi yıldız oyuncusundan gelen olumlu haberle moral buldu.

