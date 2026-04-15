UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı oynanan rövanş mücadelesinde sakatlanan Nijeryalı yıldız, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin elini güçlendirdi.
OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI
Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda Victor Osimhen'in takımla birlikte yer alması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız futbolcunun dönüşü, maç öncesi en önemli gelişmelerden biri oldu.
BAŞKENT MAÇINDA FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray cephesinde Victor Osimhen'in 18 Nisan günü Başkent'te oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun son durumu, maç öncesinde yakından takip edilecek.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GELİŞME
Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı haftalarda Victor Osimhen'in takıma dönmesi Galatasaray adına önemli bir avantaj olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, kritik deplasman öncesi yıldız oyuncusundan gelen olumlu haberle moral buldu.