Oyuncunun Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor ve piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak belirtiliyor.

Kevin Zenon bu sezon Boca Juniors formasıyla 4 maçta 216 dakika süre aldı ancak gol ya da asist katkısı sunamadı.

Kevin Zenon için Sao Paulo ve Atletico Mineiro de ilgi gösteriyor.

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların bu doğrultuda dünya genelinde alternatif isimler üzerinde durduğu ifade edildi.

Kevin Zenon'u Galatasaray da istiyor

TALİPLERİ ARTIYOR

Kevin Zenon için yalnızca Galatasaray'ın devrede olmadığı aktarıldı. Haberde Sao Paulo ile Atletico Mineiro'nun da oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. Böylece genç kanat oyuncusunun yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceği vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE TEKLİF GELDİ

Haberde sezon başında Olympiakos'un, ocak ayında ise Deportivo Alaves'in Kevin Zenon için 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak bu girişimlerin reddedildiği kaydedildi. Bu detay, Boca Juniors cephesinin oyuncu konusunda kolay adım atmadığını gösteren başlıklardan biri oldu.