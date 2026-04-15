Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların bu doğrultuda dünya genelinde alternatif isimler üzerinde durduğu ifade edildi.
KEVIN ZENON SÜRPRİZİ
Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde sarı-kırmızılı kulübün tangocu futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
Kevin Zenon için yalnızca Galatasaray'ın devrede olmadığı aktarıldı. Haberde Sao Paulo ile Atletico Mineiro'nun da oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. Böylece genç kanat oyuncusunun yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceği vurgulandı.
DAHA ÖNCE DE TEKLİF GELDİ
Haberde sezon başında Olympiakos'un, ocak ayında ise Deportivo Alaves'in Kevin Zenon için 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak bu girişimlerin reddedildiği kaydedildi. Bu detay, Boca Juniors cephesinin oyuncu konusunda kolay adım atmadığını gösteren başlıklardan biri oldu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 4 maçta 216 dakika süre aldı. Arjantinli futbolcu, bu periyotta gol ya da asist katkısı üretemedi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
24 yaşındaki kanat oyuncusunun Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Kevin Zenon'un güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.