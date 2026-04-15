Galatasaray'a tangocu kanat! Fenerbahçe istemişti transfer bitirilecek

Yeni sezonun transfer planlamasını sürdüren Galatasaray’da Kevin Zenon iddiası gündeme geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların bu doğrultuda dünya genelinde alternatif isimler üzerinde durduğu ifade edildi.

KEVIN ZENON SÜRPRİZİ

Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde sarı-kırmızılı kulübün tangocu futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Kevin Zenon için yalnızca Galatasaray'ın devrede olmadığı aktarıldı. Haberde Sao Paulo ile Atletico Mineiro'nun da oyuncuyu takip ettiği ifade edildi. Böylece genç kanat oyuncusunun yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceği vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE TEKLİF GELDİ

Haberde sezon başında Olympiakos'un, ocak ayında ise Deportivo Alaves'in Kevin Zenon için 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ancak bu girişimlerin reddedildiği kaydedildi. Bu detay, Boca Juniors cephesinin oyuncu konusunda kolay adım atmadığını gösteren başlıklardan biri oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla 4 maçta 216 dakika süre aldı. Arjantinli futbolcu, bu periyotta gol ya da asist katkısı üretemedi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR

24 yaşındaki kanat oyuncusunun Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Kevin Zenon'un güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.

