Victor Osimhen aranan isim! İngiltere'den övgü dolu sözler

Galatasaray formasıyla etkili bir sezon geçiren Victor Osimhen, İngiltere’de transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Manchester United’ın eski futbolcularından Nicky Butt, Nijeryalı yıldızın transfer listesinde en üst sırada yer alması gerektiğini savundu.

  • Nicky Butt, Victor Osimhen'in Manchester United için doğru profil olduğunu ve takımın aradığı forvet tipi olarak değerlendirdi.
  • Butt, Osimhen'i Benjamin Sesko'dan daha hazır ve etkili bir seçenek olarak gördüğünü belirtti.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 29 maçta 19 gol atıp 7 asist yaptı.
  • Butt, Manchester United'ın Rasmus Hojlund transferinde benzer risk aldığını ve istenen sonucu alamadığını hatırlattı.
  • Butt, transfer planlamasında gerçekçi hareket edilmesi ve ulaşılabilir hedeflere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

İngiliz futbolunun tanınan isimlerinden Nicky Butt, Victor Osimhen'in Manchester United için doğru profil olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, transfer çalışmalarında yalnızca en pahalı oyunculara yönelmenin yeterli olmayacağını vurgularken alınabilir hedeflerin de ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.

OSIMHEN İÇİN "ARANAN İSİM" YORUMU

Nicky Butt, Victor Osimhen'i takımın aradığı forvet tipi olarak değerlendirdi. Güçlü fizik yapısı, hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle öne çıkan Nijeryalı golcünün hücum hattında fark yaratabileceğini dile getirdi. Osimhen'in yalnızca ceza sahasında değil, oyunun farklı bölümlerinde de etkili olabilen komple bir santrfor profili çizdiğini vurguladı.

MALİYET DETAYI DA GÜNDEMDE

Transfer planlamasında gerçekçi hareket edilmesi gerektiğini düşünen Butt, ulaşılamayacak maliyetlerdeki oyunculara odaklanmanın zaman kaybı yaratacağını söyledi. Victor Osimhen'in sahadaki özellikleriyle üst düzey katkı sunabilecek bir isim olduğunu öne çıkaran İngiliz efsane, transfer ekibinin listesinde Nijeryalı yıldızın ilk sıralarda bulunması gerektiğini savundu.

BENJAMIN SESKO KARŞILAŞTIRMASI

Nicky Butt, Victor Osimhen'i Benjamin Sesko'dan daha hazır ve daha etkili bir seçenek olarak gördüğünü ortaya koydu. Genç oyunculara yüksek bedeller ödenmesinin ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Butt, bu durumun futbolcular üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. Sesko'nun gelecekte üst seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu kabul ederken, mevcut tablo içinde Şampiyonlar Ligi düzeyinde henüz yeterli noktada olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

HOJLUND ÖRNEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Butt, Manchester United'ın daha önce Rasmus Hojlund transferinde de benzer bir risk aldığını hatırlattı. Genç ve kendini tam olarak kanıtlamamış isimlere yüksek maliyetlerle yatırım yapılmasının istenen sonucu vermediğini vurguladı. Bu nedenle Victor Osimhen gibi saha içinde daha hazır, daha güçlü ve daha tamamlanmış bir profile yönelmenin daha doğru bir tercih olacağını savundu.

OSIMHEN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu rakamlarla dikkat çekti. Nijeryalı golcü, 29 maçta 19 gol atarken 7 asist üreterek hücum hattının en belirleyici isimlerinden biri oldu. Bu performans, Avrupa'daki transfer tartışmalarında Osimhen'in adının daha güçlü şekilde gündeme gelmesini sağladı.

