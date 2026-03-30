İngiliz futbolunun tanınan isimlerinden Nicky Butt, Victor Osimhen'in Manchester United için doğru profil olduğunu söyledi. Tecrübeli isim, transfer çalışmalarında yalnızca en pahalı oyunculara yönelmenin yeterli olmayacağını vurgularken alınabilir hedeflerin de ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.
OSIMHEN İÇİN "ARANAN İSİM" YORUMU
Nicky Butt, Victor Osimhen'i takımın aradığı forvet tipi olarak değerlendirdi. Güçlü fizik yapısı, hızı, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle öne çıkan Nijeryalı golcünün hücum hattında fark yaratabileceğini dile getirdi. Osimhen'in yalnızca ceza sahasında değil, oyunun farklı bölümlerinde de etkili olabilen komple bir santrfor profili çizdiğini vurguladı.
MALİYET DETAYI DA GÜNDEMDE
Transfer planlamasında gerçekçi hareket edilmesi gerektiğini düşünen Butt, ulaşılamayacak maliyetlerdeki oyunculara odaklanmanın zaman kaybı yaratacağını söyledi. Victor Osimhen'in sahadaki özellikleriyle üst düzey katkı sunabilecek bir isim olduğunu öne çıkaran İngiliz efsane, transfer ekibinin listesinde Nijeryalı yıldızın ilk sıralarda bulunması gerektiğini savundu.
BENJAMIN SESKO KARŞILAŞTIRMASI
Nicky Butt, Victor Osimhen'i Benjamin Sesko'dan daha hazır ve daha etkili bir seçenek olarak gördüğünü ortaya koydu. Genç oyunculara yüksek bedeller ödenmesinin ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Butt, bu durumun futbolcular üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. Sesko'nun gelecekte üst seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu kabul ederken, mevcut tablo içinde Şampiyonlar Ligi düzeyinde henüz yeterli noktada olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.
HOJLUND ÖRNEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Butt, Manchester United'ın daha önce Rasmus Hojlund transferinde de benzer bir risk aldığını hatırlattı. Genç ve kendini tam olarak kanıtlamamış isimlere yüksek maliyetlerle yatırım yapılmasının istenen sonucu vermediğini vurguladı. Bu nedenle Victor Osimhen gibi saha içinde daha hazır, daha güçlü ve daha tamamlanmış bir profile yönelmenin daha doğru bir tercih olacağını savundu.
OSIMHEN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR
Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu rakamlarla dikkat çekti. Nijeryalı golcü, 29 maçta 19 gol atarken 7 asist üreterek hücum hattının en belirleyici isimlerinden biri oldu. Bu performans, Avrupa'daki transfer tartışmalarında Osimhen'in adının daha güçlü şekilde gündeme gelmesini sağladı.