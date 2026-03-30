BENJAMIN SESKO KARŞILAŞTIRMASI Nicky Butt, Victor Osimhen'i Benjamin Sesko'dan daha hazır ve daha etkili bir seçenek olarak gördüğünü ortaya koydu. Genç oyunculara yüksek bedeller ödenmesinin ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Butt, bu durumun futbolcular üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. Sesko'nun gelecekte üst seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu kabul ederken, mevcut tablo içinde Şampiyonlar Ligi düzeyinde henüz yeterli noktada olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

HOJLUND ÖRNEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ Butt, Manchester United'ın daha önce Rasmus Hojlund transferinde de benzer bir risk aldığını hatırlattı. Genç ve kendini tam olarak kanıtlamamış isimlere yüksek maliyetlerle yatırım yapılmasının istenen sonucu vermediğini vurguladı. Bu nedenle Victor Osimhen gibi saha içinde daha hazır, daha güçlü ve daha tamamlanmış bir profile yönelmenin daha doğru bir tercih olacağını savundu.