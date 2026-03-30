CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'da Noa Lang Trabzonspor derbisi için hazırlanıyor

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Noa Lang’ın, Trabzonspor derbisinde ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Oyuncunun sorunsuz şekilde sahalara dönmesi için özel bir program uygulandığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Noa Lang, Norveç karşılaşmasında süre almazken, salı günü oynanacak Ekvador maçında forma giymesi bekleniyor.

SAĞLIK EKİBİ TAKİPTE

Liverpool maçında parmağından sakatlanan Hollandalı futbolcunun durumu, Galatasaray sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun sorunsuz şekilde sahalara dönmesi için özel bir program uygulandığı belirtildi.

HEDEF TRABZONSPOR MAÇI

Noa Lang'ın, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının planlandığı ifade edildi.

