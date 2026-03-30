Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Noa Lang, Norveç karşılaşmasında süre almazken, salı günü oynanacak Ekvador maçında forma giymesi bekleniyor.
SAĞLIK EKİBİ TAKİPTE
Liverpool maçında parmağından sakatlanan Hollandalı futbolcunun durumu, Galatasaray sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Oyuncunun sorunsuz şekilde sahalara dönmesi için özel bir program uygulandığı belirtildi.
HEDEF TRABZONSPOR MAÇI
Noa Lang'ın, önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının planlandığı ifade edildi.