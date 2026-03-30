Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun Udinese'ye transfer sürecinin tesadüf olmadığını vurguladı. Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani ile kulüp sahibi Giampaolo Pozzo'nun bu transfer için büyük istek gösterdiğini ifade eden Vigorelli, son gün ve son dakikada gelen anlaşmanın planlı bir sürecin sonucu olduğunu ortaya koydu. Zaniolo'nun da bu hamleyi güçlü biçimde istediği ve kariyerinde yeni bir başlangıç için doğru adresi gördüğü mesajı öne çıktı.
YENİDEN BAŞLANGIÇ İÇİN İDEAL ORTAM
İtalyan futbolcunun Udinese'de aradığı ortamı bulduğu vurgulandı. Menajer Vigorelli, Zaniolo'nun bu fırsatı iyi değerlendirdiğini ve yeni macerasını tamamen benimsediğini dile getirdi. Sezon boyunca ortaya çıkan performans verilerinin de bu kararın doğruluğunu desteklediği görüşü öne çıktı. Zaniolo'nun yeniden ayağa kalkma sürecinde Udinese'nin önemli bir rol üstlendiği mesajı dikkat çekti.
GALATASARAY TARAFTARINA ÖZEL VURGU
Claudio Vigorelli, Galatasaray taraftarının Zaniolo'ya ilgisinin sürdüğünü açık biçimde dile getirdi. İtalyan yıldızın Türkiye'de hâlâ çok sevildiğini söyleyen menajer, oyuncunun sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadığını ve derbide belirleyici gol attığını hatırlattı.
KARİYERİNDEKİ KIRILMA ANLARI ÖNE ÇIKTI
Vigorelli, Zaniolo'nun kariyerinde birçok kritik ana imza attığını vurguladı. Roma'dan ayrılık sürecine rağmen Konferans Ligi finalinde attığı golle kupayı getiren isim olduğunu hatırlatan menajer, Galatasaray'daki şampiyonluk katkısına da dikkat çekti. Premier Lig döneminde zor bir süreç yaşasa da Aston Villa'nın yıllar sonra Avrupa'ya dönüşünde rol oynadığını ifade etti. Zaniolo'nun zorlu geçen bazı dönemler dışında sürekli lider ve kilit oyuncu kimliğiyle öne çıktığı mesajı verildi.
UDINESE'DE SATIN ALMA OPSİYONU MASADA
26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili en önemli başlıklardan biri satın alma opsiyonu oldu. Udinese'nin Zaniolo için satın alma hakkına sahip olduğu belirtilirken, sezon sonunda tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek yol haritasını belirlemesi bekleniyor.
GALATASARAY İLE ANLAŞMA SÜRECİ GÜNDEMDE
Zaniolo'ya başka kulüplerden ilgi doğmasının doğal karşılandığı ifade edilirken, mevcut önceliğin Udinese'nin niyetini görmek ve Galatasaray ile süreci tamamlamak olduğu mesajı öne çıktı. İtalyan yıldızın Udinese'de mutlu olduğu vurgulanırken, geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.