Hollanda basınına göre Noa Lang'ın 31 Mart Salı günü Ekvador ile oynanacak hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından durumu merak edilen Noa Lang hakkında Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce daha önce açıklama yapmıştı. Tecrübeli isim, Hollandalı futbolcunun Norveç karşısında forma giyemeyeceğini belirtmişti. Bu beklenti gerçekleşti ve teknik direktör Ronald Koeman, söz konusu mücadelede Noa Lang'a görev vermedi.

Hollanda'da Norveç maçının ardından hazırlıklar sürerken Noa Lang'ın takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve sahalara dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerletildiği görülüyor.

EKVADOR MAÇI İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Noa Lang'ın Ekvador ile oynanacak hazırlık maçında süre alması bekleniyor. Bu gelişme, sakatlık sonrası oyuncunun dönüşüne dair olumlu bir işaret olarak öne çıktı.

Portakallar'ın oynayacağı hazırlık karşılaşması 31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45'te başlayacak.