Galasaray'da Noa Lang sevinci! Hollanda kampında çalışmaya katıldı

Galatasaray’ın Liverpool maçında sağ el baş parmağından ciddi şekilde sakatlanan Noa Lang ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Hollanda Milli Takımı kampına katılan yıldız futbolcunun antrenmana çıktığı bildirildi.

  • Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hollanda Milli Takımı'nın Norveç maçında forma giymedi.
  • Noa Lang, Norveç maçının ardından Hollanda kampında takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.
  • Hollanda basınına göre Noa Lang'ın 31 Mart Salı günü Ekvador ile oynanacak hazırlık maçında süre alması bekleniyor.
  • Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce daha önce Lang'ın Norveç maçında oynamayacağını açıklamıştı.
  • Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Norveç karşılaşmasında Noa Lang'a görev vermedi.

Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından durumu merak edilen Noa Lang hakkında Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce daha önce açıklama yapmıştı. Tecrübeli isim, Hollandalı futbolcunun Norveç karşısında forma giyemeyeceğini belirtmişti. Bu beklenti gerçekleşti ve teknik direktör Ronald Koeman, söz konusu mücadelede Noa Lang'a görev vermedi.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR

Hollanda'da Norveç maçının ardından hazırlıklar sürerken Noa Lang'ın takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Yıldız futbolcunun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve sahalara dönüş sürecinin kontrollü şekilde ilerletildiği görülüyor.

EKVADOR MAÇI İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Noa Lang'ın Ekvador ile oynanacak hazırlık maçında süre alması bekleniyor. Bu gelişme, sakatlık sonrası oyuncunun dönüşüne dair olumlu bir işaret olarak öne çıktı.

Portakallar'ın oynayacağı hazırlık karşılaşması 31 Mart Salı akşamı TSİ 21.45'te başlayacak.

