Brezilyalı savunmacının güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Marcao bu sezon Sevilla formasıyla 13 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Galatasaray'dan 13 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu ve sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

Marcao, Galatasaray'ın hayatını değiştirdiğini belirterek kulübe olan bağlılığının sembolü olarak aslan dövmesi yaptırdığını söyledi.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayla önemli bir iz bırakan Marcao, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın kariyerindeki yerini açık sözlerle anlattı. Brezilyalı stoper, hayatındaki en büyük değişimin İstanbul'a transferiyle başladığını vurguladı.

GALATASARAY HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Marcao, Galatasaray'ın kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını, aynı zamanda hayatında yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Transfer haberini aldığında büyük bir duygu yaşadığını söyleyen tecrübeli savunmacı, o anı hiç unutamadığını dile getirdi.

İstanbul'a ilk geldiği anları da anlatan Brezilyalı futbolcu, havaalanında karşılaştığı ilginin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Boynuna takılan Galatasaray atkısını ve taraftarların sevgisini tarif etmenin kolay olmadığını belirten Marcao, bu bağın hayatında özel bir yer tuttuğunu gösterdi.

ASLAN DÖVMESİ DETAYI

Galatasaray'da yaşadığı dönemin kendisinde derin izler bıraktığını belirten Marcao, bu bağlılığın sembolü olarak aslan dövmesi yaptırdığını da anlattı. Brezilyalı stoper, kariyerindeki yükselişte sarı-kırmızılı kulübün önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.