Bir dönem sarı-kırmızılı formayla önemli bir iz bırakan Marcao, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın kariyerindeki yerini açık sözlerle anlattı. Brezilyalı stoper, hayatındaki en büyük değişimin İstanbul'a transferiyle başladığını vurguladı.
GALATASARAY HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Marcao, Galatasaray'ın kendisi için yalnızca bir kulüp olmadığını, aynı zamanda hayatında yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Transfer haberini aldığında büyük bir duygu yaşadığını söyleyen tecrübeli savunmacı, o anı hiç unutamadığını dile getirdi.
İstanbul'a ilk geldiği anları da anlatan Brezilyalı futbolcu, havaalanında karşılaştığı ilginin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Boynuna takılan Galatasaray atkısını ve taraftarların sevgisini tarif etmenin kolay olmadığını belirten Marcao, bu bağın hayatında özel bir yer tuttuğunu gösterdi.
ASLAN DÖVMESİ DETAYI
Galatasaray'da yaşadığı dönemin kendisinde derin izler bıraktığını belirten Marcao, bu bağlılığın sembolü olarak aslan dövmesi yaptırdığını da anlattı. Brezilyalı stoper, kariyerindeki yükselişte sarı-kırmızılı kulübün önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİR
Marcao'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise futbolu bırakma ihtimaliyle ilgili sözleri oldu. Brezilyalı futbolcu, ilk tercihinin kariyerini ülkesinde noktalamak olduğunu söylerken bunun gerçekleşmemesi halinde Galatasaray'da futbolu bırakabileceğini ifade etti. Bu sözler, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
SEVILLA KARİYERİ DEVAM EDİYOR
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Marcao'nun Sevilla ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Brezilyalı savunmacı, 2022 yılında Galatasaray'dan 13 milyon euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olmuştu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı savunmacı, bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.